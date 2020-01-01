华为手机在 2020 年的出货量或因美国禁令下跌 20%

MarcusKei 发表于: 03-09 15:22:37
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2019 年华为手机全年出货量为 2.4 亿台左右。
由于美国禁令，华为在中国以外地区发售的 Androie 手机将无法使用谷歌 GMS 服务，而这一影响可能在今年开始显现。

据 The Information 从其他知情人士获得的消息，华为内部对于 2020 年的手机出货量的跌幅预估在 20% 左右，年出货量或在 2 亿台左右。IDC 的数据显示 2019 年华为手机全年出货量为 2.4 亿台左右，在全球手机市场位居第二。

而为了降低美国禁令的影响，华为不久前宣布推出了自己的  HMS 套件（Huawei Mobile Services），其中包括应用商店 App Gallery、浏览器 Huawei Browser、系统主题工具 Huawei Themes 等应用和服务，希望可以取代 GMS 在华为的手机上运行。此外华为还投入 10 亿美元，鼓励全球开发者加入 HMS 生态。
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毛姆的夜
沙发
影响这么大？
3小时前
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wuyongchang5
板凳

美国政客可恶啊。

3小时前
来自 iPhone XS Max
su47
地板
可能各个品牌都要下跌，受全球经济下滑影响，不要把主要矛盾赖在某个国家身上，因为主要是国内客户
3小时前
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破阵
4 楼

国行机一直用的HMS吧

3小时前
来自 iPhone XS Max
liupanlive
5 楼
不找找是自己的问题吗，卖那么贵
2小时前
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ZHU爺
6 楼

建生态非易事 认为hw有这个能力 但是希望不要急于求成 看好长远的未来 最期望的是某些方面的作风要对得起公司的量级

2小时前
来自 iPhone 6S
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甘之如饴哦
7 楼
开发者开发hms生态，这个有点难，Android的受众人群，以及ios的用户，开发者但凡有点眼光，都会选择前两者，至于投资成本，哎哟，那就更考验眼光了，Android和ios的基础以及Google和apple的后续政策…人会放任你自由发展吗，竞争市场呀，华为后期可能会疲软，开发者也不是瞎子，也要考虑前景呀，虽说手机这类设备只是系统的载体，但是未来的发展，消费者更看重系统还是硬件呢，难说
2小时前
来自 威锋网页版
甘之如饴哦
8 楼
这个和用户数量直接挂钩，以及影响力，有时候钱可能并不能吸引开发者，（况且相较于Google和apple这钱也不多）而是一个良好的基底，和可持续发展的良性生态
2小时前
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sshyqcnssdy
9 楼
打不死我的，将会使我更加强大。
2小时前
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绫浅羽琳
10 楼

制裁的好 就是看不惯华萎 别跟我提什么国家民族的

2小时前
来自 iPhone 11
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