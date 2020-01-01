华为手机在 2020 年的出货量或因美国禁令下跌 20%
MarcusKei 发表于: 03-09 15:22:37
来自 威锋网页版
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2019 年华为手机全年出货量为 2.4 亿台左右。
由于美国禁令，华为在中国以外地区发售的 Androie 手机将无法使用谷歌 GMS 服务，而这一影响可能在今年开始显现。
据 The Information 从其他知情人士获得的消息，华为内部对于 2020 年的手机出货量的跌幅预估在 20% 左右，年出货量或在 2 亿台左右。IDC 的数据显示 2019 年华为手机全年出货量为 2.4 亿台左右，在全球手机市场位居第二。
而为了降低美国禁令的影响，华为不久前宣布推出了自己的 HMS 套件（Huawei Mobile Services），其中包括应用商店 App Gallery、浏览器 Huawei Browser、系统主题工具 Huawei Themes 等应用和服务，希望可以取代 GMS 在华为的手机上运行。此外华为还投入 10 亿美元，鼓励全球开发者加入 HMS 生态。
据 The Information 从其他知情人士获得的消息，华为内部对于 2020 年的手机出货量的跌幅预估在 20% 左右，年出货量或在 2 亿台左右。IDC 的数据显示 2019 年华为手机全年出货量为 2.4 亿台左右，在全球手机市场位居第二。
而为了降低美国禁令的影响，华为不久前宣布推出了自己的 HMS 套件（Huawei Mobile Services），其中包括应用商店 App Gallery、浏览器 Huawei Browser、系统主题工具 Huawei Themes 等应用和服务，希望可以取代 GMS 在华为的手机上运行。此外华为还投入 10 亿美元，鼓励全球开发者加入 HMS 生态。
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