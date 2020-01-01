华为手机在 2020 年的出货量或因美国禁令下跌 20%

开发者开发hms生态，这个有点难，Android的受众人群，以及ios的用户，开发者但凡有点眼光，都会选择前两者，至于投资成本，哎哟，那就更考验眼光了，Android和ios的基础以及Google和apple的后续政策…人会放任你自由发展吗，竞争市场呀，华为后期可能会疲软，开发者也不是瞎子，也要考虑前景呀，虽说手机这类设备只是系统的载体，但是未来的发展，消费者更看重系统还是硬件呢，难说