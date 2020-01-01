任天堂和索尼合作打造的原型游戏机拍出 250 万元高价

去年十二月，有消息传出任天堂和索尼合作开发的但未曾正式发售的 Nintendo Play Station 原型游戏机即将拍卖。在今年二月份，这场拍卖如期举行。最终，游戏收藏家同时也是 Pets.com 和 Toys.com 的创始人 Greg McLemore 从包括 Oculus VR 的首席执行官 Palmer Luckey 在内的各路竞拍者中胜出，以 36 万美元的价格（约合 250 万元）将这台绝版的原型游戏机收入囊中。Greg McLemore 表示以 36 万美元竞拍购得的 Nintendo Play Station 是除了买房以外，他目前为止购买的单价最贵的东西，但这笔交易是「值得」的。他还表示已经和加利福尼亚的 USC 亚太博物馆达成合作，将在 2021 年展出包含这台原型游戏机在内的其他收藏品，并考虑在未来为这些收藏品建造一个永久性博物馆。上世纪九十年代，索尼和任天堂曾经合作制作了一批以光碟为游戏载体的新世代游戏机「Nintendo Playstation 原型机」。但没等计划完成，任天堂就决定与索尼分道扬镳，而首批共 200 台原型机中的 199 台都已经被销毁，仅剩下的这台被名为 Terry Diebold 从私下拍卖会中购得。