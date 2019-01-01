iPhone能干啥？去苹果零售店看看就知道了

如果有个朋友问你：“iPhone 能干啥？”，这个问题没有一时三刻还真回答不上来。不过如果前往 Apple Store 的话，或许苹果能给你提供参考答案。近日 Apple Store 提供了一种全新的交互式体验，邀您进一步了解 iPhone 独特的技巧和功能。苹果在零售店内的一面墙里放置了 20 台iPhone，这些 iPhone 会告诉新用户为什么购买苹果手机是值得的，也会告诉一些 iPhone 用户您还不知道的一些技巧。挂在墙上的每部手机都彰显了 iPhone 硬件或软件的不同优势，同步的动画视频循环邀请店内的访问者点击和滑动以了解更多信息。墙的底部是一个二维码，它可将客户引导至苹果的 iPhone 功能页面，这是在线演示版的现场演示。从整体上看，这样的布置可在 iPhone 上提供大量信息供用户查看，并以一种有趣的方式鼓励客户近距离欣赏苹果的最新设备。最后不得不提的是苹果的这一设计，挂在墙壁上的 iPhone 并没有看到任何的线缆，就像漂浮在上面一样。目前只有部分的零售店采用了这一设计，当中就包含了著名的第五大道旗舰店。