苹果通知员工：如果工作允许可以在家办公
乔纳森森森 发表于: 03-09 11:21:48
来自 威锋网页版
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苹果还正在推行管理变革以降低人员密度。
由于新冠疫情的影响，苹果本周告诉员工如果工作允许，可以在家工作。Apple Park 的工作人员被告知周五不上班，现在这项政策已扩大到苹果在加利福尼亚、西雅图、韩国、日本、意大利、德国、法国、瑞士和英国的办事处。
这项新政策最初是由彭博社报道的，现在苹果公司已经确认了。根据其他科技公司的公告，苹果表示将继续按小时向合同工支付正常工资。苹果还正在推行管理变革以降低人员密度，以防疫情在其零售店和因工作需要而仍需上班的员工中传播。
措施包括减少苹果零售店的人数，Today at Apple 活动暂时减少了名额，并降低了天才吧 的排客率。
冠状病毒的爆发已经影响了苹果的一些运作，此前该公司宣布，由于供应链中断以及中国零售量减少，苹果重新调整了财报预期。而随着库存的减少，分析师认为苹果的一些产品供应紧缺会即将到来，目前尚不清楚苹果的研发产品是否已经停滞到需要推迟发布的地步。
这项新政策最初是由彭博社报道的，现在苹果公司已经确认了。根据其他科技公司的公告，苹果表示将继续按小时向合同工支付正常工资。苹果还正在推行管理变革以降低人员密度，以防疫情在其零售店和因工作需要而仍需上班的员工中传播。
措施包括减少苹果零售店的人数，Today at Apple 活动暂时减少了名额，并降低了天才吧 的排客率。
冠状病毒的爆发已经影响了苹果的一些运作，此前该公司宣布，由于供应链中断以及中国零售量减少，苹果重新调整了财报预期。而随着库存的减少，分析师认为苹果的一些产品供应紧缺会即将到来，目前尚不清楚苹果的研发产品是否已经停滞到需要推迟发布的地步。