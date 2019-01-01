苹果通知员工：如果工作允许可以在家办公

美国人民现在大部分还处于生活常态，公共场所和大街上也没人戴口罩，大部分美国人认为口罩是生病了的人才戴的，没有病不戴口罩的。而且很多人认为新冠病毒对老年人的威胁可能会大点，年轻人无需过于担心，甚至可以当场一般的流感来对待，该吃吃该喝喝。