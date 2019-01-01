苹果正为手表开发新功能：监测血氧/升级ECG

乔纳森森森 发表于: 03-09 11:00:32
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这两个新的升级，听完后还是挺期待新品的。
据外媒 9to5Mac 报道，苹果公司正在开发至少两个针对健康的新功能，这些新功能将在未来进一步扩展 Apple Watch 的功能。
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在 iOS 14 的代码中，有开发者发现了 Apple Watch 将会新增监测血氧的功能。血氧水平在 95％至 100％之间被认为是健康的；血液中的氧气含量低于 80％可能会导致心脏和大脑功能受损。持续低血氧饱和度后，呼吸或心脏骤停的风险就会很常见。

为此，苹果正在根据重要指标开发新的健康功能。当 Apple Watch 检测到低于特定阈值的低血氧饱和度时，将触发警报，类似于当前的心率通知。目前尚不清楚血氧监测和通知需要哪些硬件和软件支持。

新的健康功能可能会需要使用 Apple Watch Series 6 硬件，软件方面则可能需要 watchOS 7 支持。

初代的 Apple Watch 硬件被认为能够通过内置的心率监测器测量血氧水平。苹果已通过 Apple Watch Series 4 升级了心率监测器，增加了心电图功能，但 Apple Watch 尚未提供血氧监测功能。

说到 ECG（心电图）功能，苹果正在努力消除当前心电图功能的一些缺点。Apple Watch Series 4 和 Apple Watch Series 5 当前可能会导致不确定的 ECG 读数，每分钟心律在 100 到 120 次之间。未来的软件或硬件更新将通过 ECG 应用程序的升级版本消除该限制。 苹果还在为未来的睡眠应用开发内置的睡眠跟踪功能。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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安第斯的风之子
沙发

404功能

3小时前
来自 iPhone 6S Plus
heheBear
板凳

鹅妹子嘤！国区呢国区呢？安排起来吧！

2小时前
来自 iPhone XR
crazykook
地板
血氧虽然对于体质非常虚弱的人有一定防范作用，但绝大多数情况下都看不到效果，当然加一个血氧检测硬件上的改动并不大。希望能做成全实时检测，如果像华为手环那样人工检测意义不大。
2小时前
来自 威锋网页版
lpf60701
4 楼

血氧功能还是不错的，现阶段人工检测也不错，表底部加根细针，增加血糖检测吧

2小时前
来自 iPhone 11
fly787
5 楼

国内不能用的都是空话

2小时前
来自 iPhone XS
lu357354258
6 楼

血压和体温不也可以加吗😁

1小时前
来自 iPhone 11 Pro
Tinyx
7 楼

到现在心电图都不能用 真坑

43分钟前
来自 iPhone 11