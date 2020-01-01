早高FENG：安卓10亿部设备存在高风险/超级月亮再次现身

▎安卓安全警告：这么多设备将不再获更新

▎“超级月亮”将再次现身

▎诺基亚新机曝光

▎日本推出专杀把手病毒喷雾

据外国消费者监管机构透露，如果你的安卓手机仍在运行安卓 6.0 或更早的系统版本的话，那么会存在较高的被攻击的危险。据统计，40% 的 Android 设备不再从谷歌接收到重要的安全更新，这使它们面临更大的恶意软件或其他安全漏洞风险。全球约有超过 10 亿部手机和平板电脑处于活跃状态，但不会再收到安全更新。中国天文学会会员、天津市天文学会理事史志成介绍说，2020 年一共有四次“超级月亮”发生，分别在 2 月 9 日、3 月 10 日，4 月 8 日和 5 月 7 日，其中，4 月 8 日和 3 月 10 日的这两次还分别是年度“最大满月”和“第二大满月”。3 月 10 日的满月发生在农历十七，最圆时刻出现在 10 日 1 时 48 分。外媒近日曝光了代号名为“美国队长”的诺基亚新机，诺基亚 5.3。据悉这是一款中低端产品，定位千元机。其搭载了后置四摄像头的配置，前置 800w 像素。屏幕采用 6.55 英寸水滴屏，处理器是骁龙 660 或 665 处理器，配备 4000mAh 电池，后置指纹识别。在疫情期间各种消毒喷雾成为了我们的常备用品，我们使用的喷雾大多是酒精成分。近日日本公司 Sunstar 宣布将于 3 月 31 日发售面向医院和家庭护理推出除臭除菌喷雾器“QAIS -clear- 500ml”，价格为 1600 日元（不含税）。这种喷雾能有效去除门把手和栏杆上的细菌和病毒，其主要采用非酒精的弱酸性次氯酸水溶液。