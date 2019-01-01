F1巴林大奖赛将空场举办：70年来首次没观众

作为与奥运会、足球世界杯齐名的世界三大赛事，F1 方程式赛车拥有着一众狂热的车迷。不过因为疫情的影响，以现场倾听汽车轰鸣声为乐趣的车迷们可能要暂时忍一忍了。F1 官方今天晚上宣布，受新冠疫情影响，定于 3 月 19-22 日举办的F1巴林大奖赛将空场举办。巴林国际赛车场官方声明如下：“经过我们与国际合作伙伴和国家卫生部门协商之后，今年的巴林大奖赛将会举办，但比赛仅有参赛者可以参与。”虽然没有观众，但届时依然会有电视转播，而这也将是 F1 历史上第一场没有观众的大奖赛（70 年来首次），已经购买门票的车迷可以退款。 截至北京时间 3 月 8 日 17:00，巴林已有 77 例新冠肺炎确诊病例。此前，F1 中国大奖赛已经确定延期举办。