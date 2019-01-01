关注今年E3：仍在全力准备/创意团队离职

E3 展会是世界上电子游戏界最大的年度商业化展览，即是第一大的游戏展会，在这个展会上我们可以看到厂商们已发布或即将发布的游戏又或者是预告片。由于新冠疫情的影响，许多国内外的大型展会均宣布取消或延期。根据外媒报道，目前 E3主办方仍然在积极准备今年的 E3，目前并没有延期或取消的打算。E3 将于今年 6 月举办，组织者表示与会者和观众的健康和安全是首要关心的，不过现在依然在关注疫情的发展情况，并且全力推进进程。今天另一则关于 E3 的消息是负责本年度 E3 大展的创意指导团队 Iam8bit 通过推特宣布，他们决定辞去参加本年度 E3 的相关工作。虽然E3还要照常举办，但也有厂商宣布他们今年的数字E3媒体发布会将不会有现场观众参与。