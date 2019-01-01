看不惯自家电脑大黑边了？苹果申请Mac新专利

苹果每年都会申请大量的技术专利，虽然这些专利并不一定会应用在未来的新产品上，但每次看到这些技术又总是觉得很酷，今天这个也不例外。我们经常会吐槽苹果电脑屏幕可以停“航母”的超窄边框，因为这个屏幕设计实在是太过时了。虽然 Mac 屏幕的质感和质量普遍很高，但看久了也是会审美疲劳的。近日苹果向专利局提交了一项新的专利，这份专利显示苹果准备用一整块玻璃去制造 iMac，去除了屏幕的大黑边，而且配有一个键盘和两个触控板。而连接上下两个部分的玻璃将采用柔性材料，用于调整角度。值得一提的是，专利图后还配有一款 MacBook，如果 MacBook 穿过屏幕弯曲处的空隙的话，就能直接投屏。整块屏幕非常纤薄，并没有多余的接口开孔，这一次苹果选择将接口开孔放置在支持屏幕的集成支架上。或者，苹果也已经看腻了自家电脑的大黑边了。