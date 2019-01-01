看不惯自家电脑大黑边了？苹果申请Mac新专利

乔纳森森森 发表于: 03-08 18:47:32
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大黑边是时候该换下了。
苹果每年都会申请大量的技术专利，虽然这些专利并不一定会应用在未来的新产品上，但每次看到这些技术又总是觉得很酷，今天这个也不例外。
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我们经常会吐槽苹果电脑屏幕可以停“航母”的超窄边框，因为这个屏幕设计实在是太过时了。虽然 Mac 屏幕的质感和质量普遍很高，但看久了也是会审美疲劳的。

近日苹果向专利局提交了一项新的专利，这份专利显示苹果准备用一整块玻璃去制造 iMac，去除了屏幕的大黑边，而且配有一个键盘和两个触控板。而连接上下两个部分的玻璃将采用柔性材料，用于调整角度。值得一提的是，专利图后还配有一款 MacBook，如果 MacBook 穿过屏幕弯曲处的空隙的话，就能直接投屏。整块屏幕非常纤薄，并没有多余的接口开孔，这一次苹果选择将接口开孔放置在支持屏幕的集成支架上。

或者，苹果也已经看腻了自家电脑的大黑边了。
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ZHU爺
沙发

这要是能做出成品 我吹爆它 但是想想苹果16年就申请了类似小米alpha的环绕屏专利 现在全系列产品都没一个用上曲面屏（不过曲面屏实用性几乎为0🙈🙈🙈

昨天 19:23
来自 iPhone 6S
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littiletree
板凳

柔韧性玻璃可能性为0

昨天 19:25
来自 iPhone XS Max
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bingchuanhu
地板

期待！剁手

昨天 20:12
来自 iPhone 7 Plus
日后丨再说
4 楼
引用 @ZHU爺 的回复

这要是能做出成品 我吹爆它 但是想想苹果16年就申请了类似小米alpha的环绕屏专利 现在全系列产品都没一个用上曲面屏（不过曲面屏实用性几乎为0🙈🙈🙈

不是不用，这技术是由三星能做，而且死贵！！平面屏都上万了，曲面卖你2W，人们接受不了
昨天 20:22
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奇哥哥灬
5 楼
引用 @littiletree 的回复

柔韧性玻璃可能性为0

不一定是玻璃
昨天 23:15
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