疫情严重：意大利苹果零售店关闭/活动取消

意大利是目前境外疫情比较严重的地区之一，当地时间 3 月 7 日晚，意大利政府发布紧急封城法令草案：伦巴第大区将全面封城，同时封城禁令还涉及包括摩德纳，帕尔马，皮亚琴察，雷焦艾米利亚，里米尼，佩萨罗和乌尔比诺，威尼斯，帕多瓦，特雷维索，阿斯蒂和亚历山德里亚在内的 11 个省，法令将持续到 4 月 3 日。由于疫情影响，苹果在意大利的业务也受到了影响。近日苹果官方表示根据意大利政府的命令，宣布将于 3 月 7 日至 8 日关闭位于意大利贝加莫的一家零售店，这样做的目的就是以防止新型冠状病毒的传播，周末的大型商场人流量还是不容小视的。除此之外，苹果在意大利的一些零售店里的 Today at Apple 活动也迫于疫情取消。目前苹果零售店为了应对疫情，进入店内需要佩戴口罩，同时还在门口设置了免洗消毒液。