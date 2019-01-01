妇女节剧透：一加今年会推出女性喜爱新配色

近年来手机厂商越来越重视女性市场，包括推出一些定位拍照美颜的手机，又或者是推出一些更契合女性气质的配色。今天是 3 月 8 日国际妇女节，一加 CEO 刘作虎在微博上表示：看大家建议希望我们的产品多考虑女性用户，借着节日剧透一下，今年一加会有非常受女性喜爱的新配色。今年一加的重点产品如无意外就是一加 8 系列，一加此前也在一加 6 上推出过红色的机型。根据此前的爆料，今年的一加 8 系列可能包括三款机型，分别是一加 8 、一加 8 Pro、一加 8 Lite 三款。根据名字可以知道，一加 8 Lite 定位次旗舰，有可能会使用联发科芯片，而其它两款机型，则会搭载目前骁龙最强的 865 平台。这样一来的话，今年一加 8 系列应该会有一款适合女性朋友的配色。