苹果曾因电池性能问题被罚：但在巴西不罚

苹果承认降低电池的使用性能后，曾一度招来不少争议，包括继续在世界范围内面临被罚。 上个月，法国对苹果的电池管理事件一度处以 2500 万欧元（合 2800 万美元）的罚款，但一些政府似乎对此有不同的看法。 在巴西，法官认为苹果不会因为电池健康而限制设备的性能。正如外媒 Tilt 报道的那样，巴西消费者保护协会（IDEC）已收到来自约 350 部 iPhone，这些 iPhone 根据消费者的报告都是性能方面的问题。 即便如此，司法部还是驳回了该案，因为它认为苹果已经采取了必要的措施。巴西信息技术政策与法律研究所（IBDI）要求苹果支付 9.86 亿雷亚尔（2.12 亿美元）的精神损失费，但法院驳回了诉讼。巴西法官若昂·埃格蒙（JoãoEgmon）说道：“苹果这样做是为了保留用户体验，否则由于电池故障而意外关机的话是会损害用户体验的。”与其他国家一样，苹果在巴西也为 iPhone 电池更换提供了限时折扣。