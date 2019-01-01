国际妇女节：苹果官网首页向全球女性致敬

今天是国际妇女节，现在进入苹果官网可以发现，苹果使用了整个首页的页面来向女性致敬。在这个页面中，苹果以“敬每一个改变世界的她”为题，向全球的女性致敬，页面中显示了部分来自全球的优秀女性，当鼠标划过时便会出现她的主要事迹和介绍。苹果主要聚焦各行各业不同角色的女性生活，并配以不久前发布的“Behind the Mac”女性专题广告。而之前苹果 CEO 库克也在社交媒体上迎接即将到来的国际妇女节，同时苹果官方也针对性地推出了相应的妇女节特别活动。在 3 ⽉ 8 ⽇国际妇女节当天，Apple Watch ⽤户完成不少于 20 分钟的步⾏、跑步或轮椅体能训练即可赢取专属的健身纪录奖章和信息动画贴纸。除此之外，苹果此前在 App Store 和 Apple Store 中都推出了针对女性的特定专区和特定活动。