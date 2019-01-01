虽然慢慢复工了但iPhone 11库存还是受影响

根据《纽约邮报》的一份新报告显示，纽约零售商的 iPhone 11 的库存开始减少。该媒体联系的商店和运营商指出，他们所提供的三种不同的 iPhone 11 型号的供应开始减少。根据该报告显示，最大的问题之一是零售商不知道何时会获得新货的供应。随着冠状病毒的爆发，这一情况继续影响着苹果的供应链，以及从中国到美国的运输，iPhone 11 的出货量目前已经据说“很少”了。据报道零售商也对运营商持怀疑态度。零售商认为，运营商正在仓库中“存储” iPhone 设备，这是“在出现短缺的情况下控制供应链的一种策略”。尽管中国的 iPhone 工厂在复工，但苹果依然感受到上个月长时间关厂停产带来的影响。此外，苹果供应商继续受到持续不断的冠状病毒爆发的影响。例如，由于一名员工感染了该病毒，苹果的 iPhone 相机模块供应商上周被迫关闭了。本周早些时候发布的一份详细报告称，iPad Pro 的供应量也很少了。这可能是因为苹果正在生产新型号，但这也可能是中国产量减少的结果。