早高FENG：Galaxy A31将至/国行Surface Pro X上架

乔纳森森森 发表于: 03-08 10:10:23
来自 威锋网页版
1524
6
只看作者
日本再次重申，东京奥运会如期开幕。
▎三星或即将发布 Galaxy A31
image
根据近日的爆料，三星可能会在近期推出 Galaxy A31 手机，该机已通过WiFi联盟认证，确认具备双频WiFi连接并搭载 Android 10 系统。根据 GeekBench 跑分库信息显示，该机搭载联发科 MT6768V/CV 处理器，应该是 Helio P65 处理器，4GB 的内存。其它配置还包括配备 5000mAh 电池以及后置 4800 万像素主摄。三星 A 系列一直负责“走量”，在一些市场上还是有着不错的销量的。

▎国行 Surface Pro X 正式上架
image
近日微软宣布全新的 Surface Pro X 将于 3 月 8 日正式在国内上市，在发布 5 个月后，这款新品终于进入了国内市场。今天这款新品正式上架微软商城，Surface Pro X 机身厚度为7.3 毫米，重 774 克，也是目前 Surface 产品中最轻薄的一款。Surface Pro X 8GB+128GB 售价 8488 元，8GB+256GB 售价 9988 元，16GB+256GB 售价 11988 元，16GB+512GB 售价 13988 元。

▎主席：东京奥运会如期开幕
image
不少体育迷都担忧新型冠状病毒的传播会影响接下来 4 年一度的东京奥运会，不过近日东京奥组委主席森喜朗再次表态，东京奥运会必须如期开幕。此前日本已五次回应称奥运会将如期召开，一旦奥运会延期或取消的话，日本的损失或将达到上万亿。

▎特斯拉在中国招聘太阳能项目经理
image
特斯拉在中国造车标志着开始将业务扩展到大中华区，近日特斯拉在中国市场招聘太阳能项目以及储能项目经理。值得一提的是，这也是该公司首次考虑在中国招聘适合此类职位的人才。在 2016 年，特斯拉进入了太阳能行业，并表示希望发展自己的能源业务。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
如需转载请联系 hezuo@office.feng.com
全部回复(6)
只看作者
正序查看 倒序查看
ZHU爺
沙发

微软的128GB闪存1500，8GB内存2000，256GB闪存2000😂

3小时前
来自 iPhone 6S
jacksen
板凳

平板时候ipad，三星的也就是炮灰。

3小时前
来自 iPhone X
cybersun
地板
素服这么贵，只能买苹果了
2小时前
来自 威锋网页版
断格
4 楼
8488还不带键盘和笔，呵呵
2小时前
来自 威锋网页版
kelude008
5 楼
周末都不休息？？
25分钟前
来自 威锋网页版
sungho2013
6 楼
Galaxy A31 感觉明年三星的命名就要破百了
15分钟前
来自 威锋网页版