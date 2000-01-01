早高FENG：Galaxy A31将至/国行Surface Pro X上架

▎三星或即将发布 Galaxy A31

▎国行 Surface Pro X 正式上架

▎主席：东京奥运会如期开幕

▎特斯拉在中国招聘太阳能项目经理

根据近日的爆料，三星可能会在近期推出 Galaxy A31 手机，该机已通过WiFi联盟认证，确认具备双频WiFi连接并搭载 Android 10 系统。根据 GeekBench 跑分库信息显示，该机搭载联发科 MT6768V/CV 处理器，应该是 Helio P65 处理器，4GB 的内存。其它配置还包括配备 5000mAh 电池以及后置 4800 万像素主摄。三星 A 系列一直负责“走量”，在一些市场上还是有着不错的销量的。近日微软宣布全新的 Surface Pro X 将于 3 月 8 日正式在国内上市，在发布 5 个月后，这款新品终于进入了国内市场。今天这款新品正式上架微软商城，Surface Pro X 机身厚度为7.3 毫米，重 774 克，也是目前 Surface 产品中最轻薄的一款。Surface Pro X 8GB+128GB 售价 8488 元，8GB+256GB 售价 9988 元，16GB+256GB 售价 11988 元，16GB+512GB 售价 13988 元。不少体育迷都担忧新型冠状病毒的传播会影响接下来 4 年一度的东京奥运会，不过近日东京奥组委主席森喜朗再次表态，东京奥运会必须如期开幕。此前日本已五次回应称奥运会将如期召开，一旦奥运会延期或取消的话，日本的损失或将达到上万亿。特斯拉在中国造车标志着开始将业务扩展到大中华区，近日特斯拉在中国市场招聘太阳能项目以及储能项目经理。值得一提的是，这也是该公司首次考虑在中国招聘适合此类职位的人才。在 2016 年，特斯拉进入了太阳能行业，并表示希望发展自己的能源业务。