基因异常无法打球：《NBA 2K》为15岁少年圆梦

《NBA 2K》系列一直以逼真的画面，到位的动作捕捉而受玩家所称道，虽然近年来进步不太明显，不过还是玩家首选的篮球游戏。我们都知道自己可以在生涯模式中创建一名球员，去实现自己的篮球梦想，不过我们创建的球员要么是自己捏脸，要么是自己上传照片扫描，想要获得一张“真脸”还是不太容易的。近日，《NBA 2K20》就圆了一位15岁男孩的篮球梦想。这名叫威廉的 15 岁男孩在很小的时候就被诊断出了基因异常，会导致肌无力和心脏问题。这个疾病意味着他无法参与任何体育运动，所以 2K 决定帮他在虚拟世界里上场打球，把他做成了《NBA 2K20》的官方球员之一。这可和我们自己创造球员无法相提并论，因为 2K 为他进行了全身扫描和动作捕捉，甚至还有他的定制舞蹈动作。 PS4、Xbox One、Switch和PC版玩家都可以免费下载这名球员，然后他将以自由球员的身份出现在“快速游戏”模式中，此外 MyCareer 生涯模式和 MyLeague 联赛模式也都能找到他。通过这次梦想成真，威廉不仅获得了对抗病魔的信心，而且也制定了自己的人生计划，让我们大家祝福他未来一切顺利。