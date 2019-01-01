基因异常无法打球：《NBA 2K》为15岁少年圆梦

乔纳森森森 发表于: 03-07 22:11:35
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让我们大家祝福他未来一切顺利。
《NBA 2K》系列一直以逼真的画面，到位的动作捕捉而受玩家所称道，虽然近年来进步不太明显，不过还是玩家首选的篮球游戏。
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我们都知道自己可以在生涯模式中创建一名球员，去实现自己的篮球梦想，不过我们创建的球员要么是自己捏脸，要么是自己上传照片扫描，想要获得一张“真脸”还是不太容易的。近日，《NBA 2K20》就圆了一位15岁男孩的篮球梦想。

这名叫威廉的 15 岁男孩在很小的时候就被诊断出了基因异常，会导致肌无力和心脏问题。这个疾病意味着他无法参与任何体育运动，所以 2K 决定帮他在虚拟世界里上场打球，把他做成了《NBA 2K20》的官方球员之一。

这可和我们自己创造球员无法相提并论，因为 2K 为他进行了全身扫描和动作捕捉，甚至还有他的定制舞蹈动作。 PS4、Xbox One、Switch和PC版玩家都可以免费下载这名球员，然后他将以自由球员的身份出现在“快速游戏”模式中，此外 MyCareer 生涯模式和 MyLeague 联赛模式也都能找到他。

通过这次梦想成真，威廉不仅获得了对抗病魔的信心，而且也制定了自己的人生计划，让我们大家祝福他未来一切顺利。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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heheBear
沙发

卧槽，不如开放这项服务，捕捉各种名人的篮球动作做成球员，那画面…太美！

昨天 22:19
来自 iPhone XR
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cnSAGA
板凳
引用 @heheBear 的回复

卧槽，不如开放这项服务，捕捉各种名人的篮球动作做成球员，那画面…太美！

打篮球那位？
昨天 22:30
来自 威锋网页版
左手魔术师
地板
引用 @heheBear 的回复

卧槽，不如开放这项服务，捕捉各种名人的篮球动作做成球员，那画面…太美！

唱跳rap？

昨天 23:25
来自 iPhone 8
顶楼的大象
4 楼
唱跳rap
昨天 23:39
来自 威锋网页版
lu357354258
5 楼

完了，下代我想要一位高手。不加入不买😁

3小时前
来自 iPhone 11 Pro
zstiphone4
6 楼

因少年无法拿枪sha人，PUGB为圆梦

3小时前
来自 iPhone 7 Plus
gjfff
7 楼

老外就是有人情味

3小时前
来自 iPhone X