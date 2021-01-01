“蝙蝠侠”贝尔加入漫威战团：是《雷神4》！

漫威粉接下来一段时间可能都看不到像《复联》那样的大乱斗电影了，因为漫威宇宙将下来的重点是各个超级英雄的个人剧。雷神索尔在《复联 4》的“啤酒肚”让人印象深刻，也收获了更多的粉丝。近日外媒曝出了《雷神 4》的一条新消息，那就是著名演员克里斯蒂安·贝尔确认将会出演影片。有了这样的重量级影星加盟，雷神新作的水准应该有保证。不过需要注意的是，老“蝙蝠侠”这次加盟漫威电影并不是饰演什么超级大英雄，他极有可能出演的是马面雷神。在漫威原著中，马面雷神曾经拿起过雷神之锤，后来奥丁便找人为他打造了一把全新的风暴战锤，他和雷神之间也发生过许多次冲突，但后来也成了朋友。按照计划，《雷神 4》将于今年 3 月在悉尼开始制作，8 月正式开拍，《雷神 4》将于 2021 年 11 月 5 日北美公映。