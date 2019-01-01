任天堂PlayStation主机以36万美元被拍走

“任天堂 PlayStation”？没错，是任天堂的前缀。上个月这款超级罕见的原型机被拍卖，出价的人不少，价格也一直走高，今天这款“联名”主机终于被拍出了。据外媒报道，这款主机被拍出的价格为 30 多万美元，但后来加上买家溢价等费用，最终成交价高达 36 万美元。千万不要被这个价格吓到，因为卖家透露，他们拒绝了一笔 120 万美元的报价，至于为何拒绝，卖家没有透露更多的信息。任天堂 PlayStation 游戏机是任天堂和索尼团队合作的产物并最终领导了索尼游戏部门的创建，可谓颇有纪念价值。它是索尼为任天堂公司于 1992 年制造的可读取 CD 碟片的超级任天堂原型主机，但由于二者的合作破裂，最终未能量产。目前想要任天堂跟索尼合作，恐怕是一件比较难的事了，所以当这台主机被卖出后，也引发了不小的轰动。