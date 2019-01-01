关键部件短缺：9月发布会或推迟举行

乔纳森森森 发表于: 03-07 21:18:09
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不要着急，最重要的是快，消费者都在等着。
每年的 9 月份可以说得上是科技界的重头月，因为苹果一般都会选择在那个时候召开新品发布会，不过今年能否在 9 月发布看起来需要打上一个问号了。
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如无意外苹果今年将会推出 iPhone 12，产业链近日给出的消息是，为了保证今年 5G 手机各项进展稳妥（特别是量产），苹果预计至少要将它们的发布时间往后延期一个月，也就是说 iPhone 12 系列可能会放在 10 月份发布。

据悉苹果目前已经测试了许多 iPhone 12 原型机，并且处于所谓的工程验证的后期阶段，即让富士康工人组装少量设备，并由双方的工程师共同进行故障排除。考虑到目前许多工厂因为疫情而延迟了复工，又或者是产能并没有能够一下子恢复到正常水平，新 iPhone 的一些关键零部件可能会缺货，因此生产是会一定的影响的。

苹果在 2 月中旬宣布，由于疫情的爆发，截至 3 月份的季度营收预测将无法实现。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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害羞的小天使
沙发

我最关心的是能否把刘海拿掉

昨天 21:32
来自 iPhone XS
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甘之如饴哦
板凳
推迟发布已经是总所周知的事了，且别无他法😂
昨天 21:32
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lpf60701
地板

沙发，今年不要发布12，明年6月再发

昨天 21:32
来自 iPhone 11
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甘之如饴哦
4 楼
引用 @害羞的小天使 的回复

我最关心的是能否把刘海拿掉

还没看习惯呢😅，估计不太可能，合理规划心理预期，才能避免失望呀
昨天 21:33
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xc278260759
5 楼

现在才几月啊！瞎操心！

昨天 21:36
来自 iPhone 8
尤文图斯前锋C
6 楼
iPhone X当时不就推迟上市了。
昨天 21:38
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微信w5b382q
7 楼
如果还是刘海屏，定与我无缘……
昨天 21:42
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ZHU爺
8 楼

等下中和一下 发布会照常开 然后11月份发售🌚

昨天 21:47
来自 iPhone 6S
天i
9 楼
引用 @害羞的小天使 的回复

我最关心的是能否把刘海拿掉

还没四年呢
昨天 21:49
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_Eden
10 楼

那不是11系列是周期最长的新iPhone？

昨天 21:52
来自 iPhone 11 Pro
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