关键部件短缺：9月发布会或推迟举行

每年的 9 月份可以说得上是科技界的重头月，因为苹果一般都会选择在那个时候召开新品发布会，不过今年能否在 9 月发布看起来需要打上一个问号了。如无意外苹果今年将会推出 iPhone 12，产业链近日给出的消息是，为了保证今年 5G 手机各项进展稳妥（特别是量产），苹果预计至少要将它们的发布时间往后延期一个月，也就是说 iPhone 12 系列可能会放在 10 月份发布。据悉苹果目前已经测试了许多 iPhone 12 原型机，并且处于所谓的工程验证的后期阶段，即让富士康工人组装少量设备，并由双方的工程师共同进行故障排除。考虑到目前许多工厂因为疫情而延迟了复工，又或者是产能并没有能够一下子恢复到正常水平，新 iPhone 的一些关键零部件可能会缺货，因此生产是会一定的影响的。苹果在 2 月中旬宣布，由于疫情的爆发，截至 3 月份的季度营收预测将无法实现。