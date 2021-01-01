马斯克喊你去太空旅行10天：“仅需”3.8亿

除了特斯拉之外，我们都知道马斯克旗下还有 SpaceX 美国太空运输公司，它开发了可部分重复使用的猎鹰 1 号和猎鹰 9 号运载火箭。如果说去世界各地的地标旅行的话你可以联系当地旅行社，那么如果你要去太空的话，恐怕目前能选的不多，不过马斯克可以为你提供这样的机会。据外媒报道，SpaceX 和一家名为 Axiom Space 的初创公司于本周四签下合约，双方计划在 2021 年下半年启动太空旅游计划，而这个计划可以提供的名额不多，只有 3 名。该公司周四宣布，此次发射将使用猎鹰 9 号火箭和载人龙飞船。这是 SpaceX 今年第二次宣布重要的太空旅游项目。这次旅程为期 10 天，不过一来一回会消耗掉 2 天的时间，也就是说在空间站停留至少 8 天。此次旅游的太空飞船船票价格约为 5500 万美元（约合 3.8 亿人民币），其中一个座位已经订出。去年美国宇航局（NASA）宣布，将向太空旅游等更多商业活动开放国际空间站。