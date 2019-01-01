SXSW取消了：WWDC取消可能只是时间问题了

令许多人感到惊讶的是，本周早些时候，得克萨斯州奥斯汀市的官员和 SXSW 组织者表示，尽管担心冠状病毒的传播，但 SXSW 节仍将如期举行。不过最新消息显示，现在该市市长已宣布了消息，SXSW 已被取消。据 CNBC 报道，奥斯丁市市长史蒂夫·阿德勒（Steve Adler）在一次新闻发布会上宣布了当地的一些情况，这迫使SXSW音乐节被取消了，而这距离原定的开始日期还有一周的时间。德克萨斯州的冠状病毒爆发数据更新显示目前已经确诊有 17 例。正如 CNBC 指出的那样，去年来自 73,000 名 SXSW 的与会者中，有近 20,000 名来自另一个国家，这使得整件事情变得复杂。在此之前，苹果已经宣布将会推出本次的盛会。随着今年到目前为止所有重大事件的取消，苹果取消 WWDC 是否只是时间问题？如先前报道，苹果经常会在三月份宣布 WWDC 的日期，尽管苹果可以等待更长的时间来宣布官方消息，但是 WWDC 正常进行的可能性似乎很小。