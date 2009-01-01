iOS 13.4发现新功能：交易信息更加明了

不久前苹果发布了 iOS 13.4 的最新测试版，有用户在其中发现了一些新的特性，那就是钱包 App可以提供更详细的 App Store 交易以及其它苹果订阅的交易信息。根据 Reddit 指出，Apple Card 的交易历史现在可以显示您在钱包应用中支付了哪些苹果服务。外媒 9to5Mac 进一步解释道：以前，该交易仅显示为“苹果服务”购买。 用户必须通过将钱包中显示的价格与 App Store 中的购买收据进行对比，才能准确地确定此交易涉及的服务是什么。新界面包括与您购买的商品相匹配的名称和图标，用户可以更轻松地从视觉上区分究竟支付的是 Apple Music 的订阅续订还是 iCloud 存储订阅又或是第一方或第三方应用中的应用内购。这样的话，用户就更加一目了然了。