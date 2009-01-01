iOS 13.4发现新功能：交易信息更加明了

乔纳森森森 发表于: 03-07 16:48:29
来自 威锋网页版
4517
16
只看作者
这样的话，用户就更加一目了然了。
不久前苹果发布了 iOS 13.4 的最新测试版，有用户在其中发现了一些新的特性，那就是钱包  App可以提供更详细的 App Store 交易以及其它苹果订阅的交易信息。
image
根据 Reddit 指出，Apple Card 的交易历史现在可以显示您在钱包应用中支付了哪些苹果服务。外媒 9to5Mac 进一步解释道：

以前，该交易仅显示为“苹果服务”购买。 用户必须通过将钱包中显示的价格与 App Store 中的购买收据进行对比，才能准确地确定此交易涉及的服务是什么。

新界面包括与您购买的商品相匹配的名称和图标，用户可以更轻松地从视觉上区分究竟支付的是 Apple Music 的订阅续订还是 iCloud 存储订阅又或是第一方或第三方应用中的应用内购。

这样的话，用户就更加一目了然了。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
如需转载请联系 hezuo@office.feng.com
全部回复(16)
只看作者
正序查看 倒序查看
cqcadd
沙发
13.3.1断流王
5小时前
来自 威锋网页版
查看3条回复
安清欢
板凳

13.4续航能有所改善吗

5小时前
来自 iPhone 11
cly84505086
地板
正式版不知道什么时候出来
5小时前
来自 威锋网页版
甘之如饴哦
4 楼
还行吧，记账这个东西，比较适合那些细心的人，每一笔账目流水都清晰明了，花钱大手大脚的，感觉用这个也能看看自己的开支都用在哪了
5小时前
来自 威锋网页版
詹黄氏海味补品
5 楼

5G的iPhone快点出，我等iPhone 11 Pro Max降价，再买个二手的smile是的，我就是穷。

4小时前
来自 iPhone 7 Plus
查看2条回复
手机锋友luy2jc7
6 楼
13.4能不能不发热
3小时前
来自 威锋网页版
ZHU爺
7 楼
引用 @cqcadd 的回复
13.3.1断流王

亏我还以为是手机的问题😂用Wi-Fi一天必断流好几次 只能全天4G Wi-Fi还贼慢 另外一个手机速度是正常的

2小时前
来自 iPhone 6S
请仰慕你爹
8 楼

只关心正式版早点到来~现在13.3.1受够了。

2小时前
来自 iPhone XS
oyxiaofeng521
9 楼
引用 @cqcadd 的回复
13.3.1断流王
一样，用wifi卡飞，原来是断流，我还以为是wifi模块出问题了，一换4G直接飞起
2小时前
来自 威锋网页版
老用户2009
10 楼
引用 @oyxiaofeng521 的回复
一样，用wifi卡飞，原来是断流，我还以为是wifi模块出问题了，一换4G直接飞起

wifi真断啊，4G就很好

2小时前
来自 iPhone 11
首页 12 尾页 / 2 页