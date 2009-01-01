iOS 13.4发现新功能：交易信息更加明了
乔纳森森森 发表于: 03-07 16:48:29
来自 威锋网页版
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这样的话，用户就更加一目了然了。
不久前苹果发布了 iOS 13.4 的最新测试版，有用户在其中发现了一些新的特性，那就是钱包 App可以提供更详细的 App Store 交易以及其它苹果订阅的交易信息。
根据 Reddit 指出，Apple Card 的交易历史现在可以显示您在钱包应用中支付了哪些苹果服务。外媒 9to5Mac 进一步解释道：
以前，该交易仅显示为“苹果服务”购买。 用户必须通过将钱包中显示的价格与 App Store 中的购买收据进行对比，才能准确地确定此交易涉及的服务是什么。
新界面包括与您购买的商品相匹配的名称和图标，用户可以更轻松地从视觉上区分究竟支付的是 Apple Music 的订阅续订还是 iCloud 存储订阅又或是第一方或第三方应用中的应用内购。
这样的话，用户就更加一目了然了。
根据 Reddit 指出，Apple Card 的交易历史现在可以显示您在钱包应用中支付了哪些苹果服务。外媒 9to5Mac 进一步解释道：
以前，该交易仅显示为“苹果服务”购买。 用户必须通过将钱包中显示的价格与 App Store 中的购买收据进行对比，才能准确地确定此交易涉及的服务是什么。
新界面包括与您购买的商品相匹配的名称和图标，用户可以更轻松地从视觉上区分究竟支付的是 Apple Music 的订阅续订还是 iCloud 存储订阅又或是第一方或第三方应用中的应用内购。
这样的话，用户就更加一目了然了。
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