苹果建议Apple Park员工在家办公：但没公开宣布

新型冠状病毒的爆发继续对全球企业产生重大影响，尤其是对公司及其日常的工作。根据 Business Insider 的一份报告显示，由于冠状病毒带来的影响，苹果似乎正在“鼓励” Apple Park 的员工今天（如果可能的话）留在家中，这被视为“额外的预防措施”。同时，当地的零售店显然在营业。这似乎只是苹果的建议，因为有些团队可能会发现在家工作很困难。目前尚不清楚此新选项的具体细节，苹果公司本身并没有证实它已经以公开的方式向员工提出了任何建议。这与退出大型活动完全不同，苹果本周早些时候决定放弃参加今年的 SXSW 节，当时苹果计划计划发行三部不同的 Apple TV +原创电影。Apple Park 位于库比蒂诺，而库比蒂诺属于圣塔克拉拉，昨天圣塔克拉拉也发出了卫生建议，建议大型科技公司避免不必要的旅行并取消大型的活动。