苹果推出适用于黑屏问题的iPad Air 3维修计划

第三代的 iPad Air 3 自推出后便颇受消费者们青睐，轻薄的外形，合理的价格都让这款产品很快地占领了市场。不过有部分用户反映，iPad Air 3 偶尔会出现黑屏的问题，苹果也很快做出了回应，并于近日推出了关于黑屏问题的维修计划。苹果已经确认，在某些情况下，少数 iPad Air（第 3 代）设备可能会永久性地显示黑屏。在设备黑屏之前，可能会出现短暂的闪烁或闪光。受影响设备的生产日期为 2019 年 3 月至 2019 年 10 月之间。Apple 或 Apple 授权服务提供商将免费为符合条件的设备进行检修。注：其他 iPad 机型不在这项计划的保障范围内。请从下方选取一个服务选项，以检修您的 iPad Air。在提供任何服务之前，技术人员会先检查您的 iPad Air，以验证您的设备是否符合这项计划的条件。查找 Apple 授权服务提供商。预约前往 Apple Store 零售店。如有疑问或需要进一步的协助，请联系 Apple 支持。接受服务前，请尽可能先将您的 iPad 备份到 iCloud 或电脑。进一步了解 iPad 检修前的准备工作。注：如果您的 iPad Air 存在任何会影响维修完成的损坏（例如，屏幕破裂），则需要先解决相关问题再进行维修。在某些情况下，可能需要支付额外维修的费用。Apple 可能会将维修区域限制为原购买国家或地区。这项 Apple 全球性计划不会扩展 iPad Air（第 3 代）的标准保修保障范围。您的消费者权益法权利不受这项计划影响。这项计划为受影响的 iPad Air（第 3 代）设备提供保障，有效期限为自设备首次零售销售之日起 2 年。