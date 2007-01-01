苹果推出适用于黑屏问题的iPad Air 3维修计划
乔纳森森森 发表于: 03-07 10:46:14
来自 威锋网页版
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iPad Air 3自推出后便颇受消费者们青睐。
第三代的 iPad Air 3 自推出后便颇受消费者们青睐，轻薄的外形，合理的价格都让这款产品很快地占领了市场。不过有部分用户反映，iPad Air 3 偶尔会出现黑屏的问题，苹果也很快做出了回应，并于近日推出了关于黑屏问题的维修计划。苹果表示：
苹果已经确认，在某些情况下，少数 iPad Air（第 3 代）设备可能会永久性地显示黑屏。在设备黑屏之前，可能会出现短暂的闪烁或闪光。受影响设备的生产日期为 2019 年 3 月至 2019 年 10 月之间。Apple 或 Apple 授权服务提供商将免费为符合条件的设备进行检修。
注：其他 iPad 机型不在这项计划的保障范围内。
服务流程
请从下方选取一个服务选项，以检修您的 iPad Air。在提供任何服务之前，技术人员会先检查您的 iPad Air，以验证您的设备是否符合这项计划的条件。
查找 Apple 授权服务提供商。
预约前往 Apple Store 零售店。
如有疑问或需要进一步的协助，请联系 Apple 支持。
接受服务前，请尽可能先将您的 iPad 备份到 iCloud 或电脑。进一步了解 iPad 检修前的准备工作。
注：如果您的 iPad Air 存在任何会影响维修完成的损坏（例如，屏幕破裂），则需要先解决相关问题再进行维修。在某些情况下，可能需要支付额外维修的费用。
其他信息
Apple 可能会将维修区域限制为原购买国家或地区。
这项 Apple 全球性计划不会扩展 iPad Air（第 3 代）的标准保修保障范围。您的消费者权益法权利不受这项计划影响。
这项计划为受影响的 iPad Air（第 3 代）设备提供保障，有效期限为自设备首次零售销售之日起 2 年。
苹果已经确认，在某些情况下，少数 iPad Air（第 3 代）设备可能会永久性地显示黑屏。在设备黑屏之前，可能会出现短暂的闪烁或闪光。受影响设备的生产日期为 2019 年 3 月至 2019 年 10 月之间。Apple 或 Apple 授权服务提供商将免费为符合条件的设备进行检修。
注：其他 iPad 机型不在这项计划的保障范围内。
服务流程
请从下方选取一个服务选项，以检修您的 iPad Air。在提供任何服务之前，技术人员会先检查您的 iPad Air，以验证您的设备是否符合这项计划的条件。
查找 Apple 授权服务提供商。
预约前往 Apple Store 零售店。
如有疑问或需要进一步的协助，请联系 Apple 支持。
接受服务前，请尽可能先将您的 iPad 备份到 iCloud 或电脑。进一步了解 iPad 检修前的准备工作。
注：如果您的 iPad Air 存在任何会影响维修完成的损坏（例如，屏幕破裂），则需要先解决相关问题再进行维修。在某些情况下，可能需要支付额外维修的费用。
其他信息
Apple 可能会将维修区域限制为原购买国家或地区。
这项 Apple 全球性计划不会扩展 iPad Air（第 3 代）的标准保修保障范围。您的消费者权益法权利不受这项计划影响。
这项计划为受影响的 iPad Air（第 3 代）设备提供保障，有效期限为自设备首次零售销售之日起 2 年。
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