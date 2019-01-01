早高FENG：乔布斯遗孀未来将裸捐财产/特斯拉皮卡外形会更酷？

▎日本公司用泳衣生产口罩

▎Cybertruck 外形会更酷？

▎乔布斯遗孀：裸捐 250 亿美元

▎PS5/Xbox Series X 如期上市？

口罩无疑是当下的“刚需品”，全球都希望通过各种办法来加大口罩的生产量，日本也不例外。据日本媒体报道，位于福岛县二本松市的制衣公司“富樫缝制”开始使用缝制游泳衣的面料生产口罩。该公司主业生产泳衣和运动服，之前大部分面料从中国进口，受疫情影响面料供应减少，该公司便使用上季度剩余的多彩泳衣面料来生产可洗式并可反复多次使用的口罩。特斯拉电动皮卡 Cybertruck 虽然已经发布，但尚未推出量产版，不过马斯克不时都会在社交媒体上和网友进行互动，近日他又公布了关于 Cybertruck 的一些细节，他表示，Cybertruck 具备了能够根据不同场景来改变皮卡承载能力的功能，EV 皮卡还将能显示最大加速度、制动、转弯、坡度和距离上的速度的实时变化。这套计算器装置将进一步考虑海拔变化、货物或拖曳物的质量和对指定路线的阻力影响。并表示最终量产版会好看一点。大家可能对乔布斯遗孀劳伦娜·鲍威尔了解的不多，据外媒报道，最近在接受访问时她表示，未来会将超过 250 亿美元的财产捐出，并表示继承了丈夫的财产，但也没兴趣积累财富。现年 56 岁的鲍威尔的身价达到 250 亿美元，她从乔布斯那里继承了数十亿美元的苹果和迪士尼股票，并创立了爱默生基金会。索尼和微软都将在今年推出全新的家用主机，不过由于疫情的影响，不少玩家都担心这两款主机可能会延迟发售。不过 AMD 计算和图形部门执行副总裁近日透露，新一代主机将如期上市，而且一切都在正轨上。除非疫情的发展难以控制，否则是不会影响索尼和微软的备货的。