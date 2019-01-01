经典重现荧幕：《最后生还者》将被拍成美剧
乔纳森森森 发表于: 03-06 23:02:19
来自 威锋网页版
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重温这部经典作品，怎能不泪流满面？
《最后生还者》（The Last of Us）无疑是 PS 平台上的一款经典游戏，大叔和萝莉的故事曾经感动了无数玩家，一直追踪这款作品的游戏玩家肯定知道今年顽皮狗还将会推出新作。
在新游戏还没发布之前我们还听到了一个好消息，HBO 今日宣布《最后生还者》将会被制作成真人电视剧，顽皮狗总裁 Evan Wells 与《切尔诺贝利》制片人 Carolyn Strauss 将一起担任执行制片人，索尼影视公司（Sony Pictures Television）负责联合制作。
报道称，HBO 将打造一部饱含紧张、痛苦等情感的杰作，根据索尼影视公司联合总裁 Chris Parnell 表示，《最后生还者》电视剧是我们打算在与 PlayStation Productions 的朋友一起开发的许多节目里的第一个。值得一提的是，HBO 作者兼制作人Craig Mazin 表示不会在《最后生还者》美剧中改变艾莉的性取向。
听到这里，可以通过电视剧来重温这部经典作品，怎能不泪流满面？
在新游戏还没发布之前我们还听到了一个好消息，HBO 今日宣布《最后生还者》将会被制作成真人电视剧，顽皮狗总裁 Evan Wells 与《切尔诺贝利》制片人 Carolyn Strauss 将一起担任执行制片人，索尼影视公司（Sony Pictures Television）负责联合制作。
报道称，HBO 将打造一部饱含紧张、痛苦等情感的杰作，根据索尼影视公司联合总裁 Chris Parnell 表示，《最后生还者》电视剧是我们打算在与 PlayStation Productions 的朋友一起开发的许多节目里的第一个。值得一提的是，HBO 作者兼制作人Craig Mazin 表示不会在《最后生还者》美剧中改变艾莉的性取向。
听到这里，可以通过电视剧来重温这部经典作品，怎能不泪流满面？