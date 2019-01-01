经典重现荧幕：《最后生还者》将被拍成美剧

乔纳森森森 发表于: 03-06 23:02:19
来自 威锋网页版
817
5
只看作者
重温这部经典作品，怎能不泪流满面？
《最后生还者》（The Last of Us）无疑是 PS 平台上的一款经典游戏，大叔和萝莉的故事曾经感动了无数玩家，一直追踪这款作品的游戏玩家肯定知道今年顽皮狗还将会推出新作。
image
在新游戏还没发布之前我们还听到了一个好消息，HBO 今日宣布《最后生还者》将会被制作成真人电视剧，顽皮狗总裁 Evan Wells 与《切尔诺贝利》制片人 Carolyn Strauss 将一起担任执行制片人，索尼影视公司（Sony Pictures Television）负责联合制作。

报道称，HBO 将打造一部饱含紧张、痛苦等情感的杰作，根据索尼影视公司联合总裁 Chris Parnell 表示，《最后生还者》电视剧是我们打算在与 PlayStation Productions 的朋友一起开发的许多节目里的第一个。值得一提的是，HBO 作者兼制作人Craig Mazin 表示不会在《最后生还者》美剧中改变艾莉的性取向。

听到这里，可以通过电视剧来重温这部经典作品，怎能不泪流满面？
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
如需转载请联系 hezuo@office.feng.com
全部回复(5)
只看作者
正序查看 倒序查看
c132188030
沙发

期待

昨天 23:40
来自 iPhone XS Max
c221981
板凳
游戏改编成电影的一般都会死很惨，比如doom，比如魔兽世界。
3小时前
来自 威锋网页版
买奔驰吗
地板
Hbo出品，必输精品，期待
2小时前
来自 威锋网页版
早已石乐志
4 楼

不改剧情那就 完美

1小时前
来自 iPhone 7
ryohazuki
5 楼

我记得这游戏不是叫《美国末日》吗？😅

1小时前
来自 iPhone XS