经典重现荧幕：《最后生还者》将被拍成美剧

《最后生还者》（The Last of Us）无疑是 PS 平台上的一款经典游戏，大叔和萝莉的故事曾经感动了无数玩家，一直追踪这款作品的游戏玩家肯定知道今年顽皮狗还将会推出新作。在新游戏还没发布之前我们还听到了一个好消息，HBO 今日宣布《最后生还者》将会被制作成真人电视剧，顽皮狗总裁 Evan Wells 与《切尔诺贝利》制片人 Carolyn Strauss 将一起担任执行制片人，索尼影视公司（Sony Pictures Television）负责联合制作。报道称，HBO 将打造一部饱含紧张、痛苦等情感的杰作，根据索尼影视公司联合总裁 Chris Parnell 表示，《最后生还者》电视剧是我们打算在与 PlayStation Productions 的朋友一起开发的许多节目里的第一个。值得一提的是，HBO 作者兼制作人Craig Mazin 表示不会在《最后生还者》美剧中改变艾莉的性取向。听到这里，可以通过电视剧来重温这部经典作品，怎能不泪流满面？