OPPO Find X2系列正式发布：5499元起
乔纳森森森 发表于: 03-06 22:25:12
来自 威锋网页版
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最近国产厂商都开始向上试探价格了。
今天下午，OPPO Find X2 系列正式发布，这是 OPPO 最高端的产品系列，包括了 X2 和 X2 Pro 两款产品。
Find X2 Pro 采用 6.78 英寸显示屏，分辨率为 3168×1440，刷新率为 120Hz，触控采样率为 240Hz，全局峰值亮度达到了 800 尼特，局部峰值亮度达到了 1200 尼特，支持 HDR10+。值得一提的是，Find X2 Pro 这块超感屏拥有 10.7 亿色臻彩显示技术。Find X2 Pro 的 4800 万主摄搭载了全球首发 1/1.4 英寸大底 IMX689，首次搭载全像素全向对焦技术。知名相机评测机构 DxOMark 给 Find X2 Pro 相机打分是 124 分，这是迄今为止表现最好的手机相机。其它配置方面基本上采用了安卓目前最顶级的配置，三个配色可选。
至于 Find X2，它同样采用了 120Hz 超感屏，Find X2 后置 4800 万广角+1300 万长焦+1200 万电影三摄，其中主摄为 4800 万的索尼 IMX586，1200 万电影镜头为索尼 IMX708 传感器，1300 万长焦支持 5 倍光学变焦，支持最高 20 倍数码变焦，三个配色可选。
价格方面，Find X2 8GB+128GB 售价 5499 元、8GB+512GB 售价 5999 元；Find X2 Pro 12GB+256GB 售价 6999 元，此外还有一款兰博基尼定制版，12GB+512GB 售价 12999 元。
Find X2 Pro 采用 6.78 英寸显示屏，分辨率为 3168×1440，刷新率为 120Hz，触控采样率为 240Hz，全局峰值亮度达到了 800 尼特，局部峰值亮度达到了 1200 尼特，支持 HDR10+。值得一提的是，Find X2 Pro 这块超感屏拥有 10.7 亿色臻彩显示技术。Find X2 Pro 的 4800 万主摄搭载了全球首发 1/1.4 英寸大底 IMX689，首次搭载全像素全向对焦技术。知名相机评测机构 DxOMark 给 Find X2 Pro 相机打分是 124 分，这是迄今为止表现最好的手机相机。其它配置方面基本上采用了安卓目前最顶级的配置，三个配色可选。
至于 Find X2，它同样采用了 120Hz 超感屏，Find X2 后置 4800 万广角+1300 万长焦+1200 万电影三摄，其中主摄为 4800 万的索尼 IMX586，1200 万电影镜头为索尼 IMX708 传感器，1300 万长焦支持 5 倍光学变焦，支持最高 20 倍数码变焦，三个配色可选。
价格方面，Find X2 8GB+128GB 售价 5499 元、8GB+512GB 售价 5999 元；Find X2 Pro 12GB+256GB 售价 6999 元，此外还有一款兰博基尼定制版，12GB+512GB 售价 12999 元。
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