OPPO Find X2系列正式发布：5499元起

乔纳森森森 发表于: 03-06 22:25:12
来自 威锋网页版
1968
30
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最近国产厂商都开始向上试探价格了。
今天下午，OPPO Find X2 系列正式发布，这是 OPPO 最高端的产品系列，包括了 X2 和 X2 Pro 两款产品。
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Find X2 Pro 采用 6.78 英寸显示屏，分辨率为 3168×1440，刷新率为 120Hz，触控采样率为 240Hz，全局峰值亮度达到了 800 尼特，局部峰值亮度达到了 1200 尼特，支持 HDR10+。值得一提的是，Find X2 Pro 这块超感屏拥有 10.7 亿色臻彩显示技术。Find X2 Pro 的 4800 万主摄搭载了全球首发 1/1.4 英寸大底 IMX689，首次搭载全像素全向对焦技术。知名相机评测机构 DxOMark 给 Find X2 Pro 相机打分是 124 分，这是迄今为止表现最好的手机相机。其它配置方面基本上采用了安卓目前最顶级的配置，三个配色可选。
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至于 Find X2，它同样采用了 120Hz 超感屏，Find X2 后置 4800 万广角+1300 万长焦+1200 万电影三摄，其中主摄为 4800 万的索尼 IMX586，1200 万电影镜头为索尼 IMX708 传感器，1300 万长焦支持 5 倍光学变焦，支持最高 20 倍数码变焦，三个配色可选。

价格方面，Find X2 8GB+128GB 售价 5499 元、8GB+512GB 售价 5999 元；Find X2 Pro 12GB+256GB 售价 6999 元，此外还有一款兰博基尼定制版，12GB+512GB 售价 12999 元。
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炫丶嘉
沙发
这价格还真敢上，小米冲击高端愣是又被打成了性价比之王？这么看如果iphone 12入门版定个5999是什么情形，七里香不过分吧？
昨天 22:37
来自 威锋网页版
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yy981420974
板凳

5499买11他不香嘛

昨天 22:42
来自 iPhone 7
臭蜀黍
地板

这价钱有什么道理不上11？？？

昨天 22:57
来自 iPhone 7 Plus
CHiLiam_周
4 楼

安卓系统我只选索尼旗舰机！

昨天 23:09
来自 iPhone 8
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Kevin老师
5 楼

在这样下去今年的iPhone价格肯定会调高了！想想国产机都这个价了，我iPhone能便宜？

昨天 23:15
来自 iPhone 11
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唐小闷
6 楼

看看就行了，反正我是不会买

昨天 23:25
来自 iPhone XS Max
詹黄氏海味补品
7 楼

没有对比没有伤害，突然觉得小米10性价比还是挺高的。

昨天 23:26
来自 iPhone 7 Plus
众生百态
8 楼
引用 @炫丶嘉 的回复
这价格还真敢上，小米冲击高端愣是又被打成了性价比之王？这么看如果iphone 12入门版定个5999是什么情形，七里香不过分吧？

哈哈 价格像苹果看齐，软硬件技术都不整合

昨天 23:26
来自 iPhone X
ZHU爺
9 楼

简要说一下 估计OPPO压根也没想着find x2要走量 第一个 素皮 和华为太像了 logo的处理上 摆放上都几乎一摸一样 现在的二代完全没有了一代的惊艳 我觉得OPPO完全有能力做到 但是现在结果看来 平平淡淡。第二个 价格 不知道OPPO内部是怎么想的 线下5k+的价位绝对是苹果和华为的领地 虽说屏幕 扬声器 摄像头OPPO占据优势 但是所有的消费者中 真正懂手机的又有多少 大部分消费者基本就认准一个品牌而已 而不会去在乎参数不参数 而线上消费者 更难伺候 4999的米10pro绝对比这玩意儿香（不过我会选OPPO😂

昨天 23:36
来自 iPhone 6S
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暴打你狗头
10 楼
引用 @Kevin老师 的回复

在这样下去今年的iPhone价格肯定会调高了！想想国产机都这个价了，我iPhone能便宜？

我不敢苟同，我觉得入门版11价格还可以略低一点点，这样大多数人选择手机都可以不过脑子了

昨天 23:36
来自 iPhone 11
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