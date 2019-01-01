OPPO Find X2系列正式发布：5499元起

简要说一下 估计OPPO压根也没想着find x2要走量 第一个 素皮 和华为太像了 logo的处理上 摆放上都几乎一摸一样 现在的二代完全没有了一代的惊艳 我觉得OPPO完全有能力做到 但是现在结果看来 平平淡淡。第二个 价格 不知道OPPO内部是怎么想的 线下5k+的价位绝对是苹果和华为的领地 虽说屏幕 扬声器 摄像头OPPO占据优势 但是所有的消费者中 真正懂手机的又有多少 大部分消费者基本就认准一个品牌而已 而不会去在乎参数不参数 而线上消费者 更难伺候 4999的米10pro绝对比这玩意儿香（不过我会选OPPO😂