《刺猬索尼克》电影因为疫情在日本延期上映

《刺猬索尼克》今天宣布原定于 3 月 27 日在日本上映的电影因为冠状病毒延期，官方表示已经购票的影迷也可以继续保留影票，未来依然可以使用。此前美国派拉蒙影片公司已经宣布，原定于 2 月 28 日在中国国内上映的《刺猬索尼克》宣布撤档，原因也是因为疫情所致。至于未来具体何时上映，目前尚未有时间表。《索尼克》是著名游戏公司 SEGA 的主打 IP 之一，后被打造成真人电影。不过该片自诞生以来便命途多舛，去年 5 月官方公布了电影的宣传视频后，不少粉丝纷纷吐槽其毛茸茸的画风和造型，后来迫于压力，电影制作组也是修改了索尼克的人物形象，在修改后也更加接近原作，更易于被粉丝接受。目前电影在不少地方均需要延期上映，不知道何时才能看到这部真人电影了。