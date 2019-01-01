《植物大战僵尸3》实机演示：玩法画风都变了点

《植物大战僵尸》系列游戏一度风靡全球，尤其是僵尸来袭时的声音就足以让人回味当初。不过除了一代之外，后面的续作似乎并没有达到之前的高度。近日《植物大战僵尸》系列正统续作（花园战争并不被认为是正统续作）《植物大战僵尸 3》于日前低调上线，台媒公布了一则一分钟的视频，展示了《植物大战僵尸 3》的实机画面。据悉，和前作不同的是，《植物大战僵尸 3》引入了卡片养成玩法，玩家将能选取六张不同的植物卡片上场，对抗僵尸大军。本作依然是由前作开发团队 PopCap 打造，游戏免费，采用内购模式。《植物大战僵尸 3》计划发售平台为安卓和 iOS 系统移动端，目前仅在特定地区（菲律宾、爱尔兰等地），其它地区的玩家暂时无法进行游玩，不过 EA 表示日后会开放更多地区，并加入更多语言支持。