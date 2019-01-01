《植物大战僵尸3》实机演示：玩法画风都变了点

乔纳森森森 发表于: 03-06 19:08:42
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1代经典，2代没有什么印象。
《植物大战僵尸》系列游戏一度风靡全球，尤其是僵尸来袭时的声音就足以让人回味当初。不过除了一代之外，后面的续作似乎并没有达到之前的高度。
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近日《植物大战僵尸》系列正统续作（花园战争并不被认为是正统续作）《植物大战僵尸 3》于日前低调上线，台媒公布了一则一分钟的视频，展示了《植物大战僵尸 3》的实机画面。据悉，和前作不同的是，《植物大战僵尸 3》引入了卡片养成玩法，玩家将能选取六张不同的植物卡片上场，对抗僵尸大军。
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本作依然是由前作开发团队 PopCap 打造，游戏免费，采用内购模式。《植物大战僵尸 3》计划发售平台为安卓和 iOS 系统移动端，目前仅在特定地区（菲律宾、爱尔兰等地），其它地区的玩家暂时无法进行游玩，不过 EA 表示日后会开放更多地区，并加入更多语言支持。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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沙发

沙发🛋

2小时前
来自 iPhone 7
ZHU爺
板凳

怕是中国区会被代理 狂野飙车9阿里代理之后 真的是不充钱没法玩 很有中国特色 氪金就能变强 不氪金让你玩不下去 EA大部分优质游戏中国区也不知道什么原因被下架了 现在就剩下星战和极品飞车两个游戏 模拟城市也是被代理的中国区特供版 估计植物大战僵尸3也逃不出被代理的宿命

2小时前
来自 iPhone 6S
查看2条回复
冷色Gin
地板
引用 @ZHU爺 的回复

怕是中国区会被代理 狂野飙车9阿里代理之后 真的是不充钱没法玩 很有中国特色 氪金就能变强 不氪金让你玩不下去 EA大部分优质游戏中国区也不知道什么原因被下架了 现在就剩下星战和极品飞车两个游戏 模拟城市也是被代理的中国区特供版 估计植物大战僵尸3也逃不出被代理的宿命

2最早的时候还不怎么氪，后来被代理了之后越来越氪

1小时前
来自 iPhone XR
Mao小光
4 楼

不充钱玩不起来系列

54分钟前
来自 iPhone X
bingchuanhu
5 楼

51分钟前
来自 iPhone 7 Plus
冰溜茬子
6 楼
引用 @ZHU爺 的回复

怕是中国区会被代理 狂野飙车9阿里代理之后 真的是不充钱没法玩 很有中国特色 氪金就能变强 不氪金让你玩不下去 EA大部分优质游戏中国区也不知道什么原因被下架了 现在就剩下星战和极品飞车两个游戏 模拟城市也是被代理的中国区特供版 估计植物大战僵尸3也逃不出被代理的宿命

绝对同意你的看法！！

2分钟前
来自 iPhone XS Max
加勒比C
7 楼
已经玩上，泰国有
刚刚
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