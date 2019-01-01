苹果总部所在地发出卫生建议：WWDC或因此取消

根据 The Verge 报道，圣塔克拉拉县今天发布了一项新建议，该县建议库比蒂诺，山景城，帕洛阿尔托和圣何塞的大型科技公司避免不必要的旅行并取消大型的活动。圣克拉拉县拥有众多大型科技公司，包括库比蒂诺的苹果公司，山景城的谷歌，帕洛阿尔托的特斯拉，洛斯加托斯的Netflix等。值得注意的是，其它总部不在该地区但仍在该地区设有办事处的公司也可能会受到影响。报道指出，圣塔克拉拉公共卫生部提供的建议旨在“保护该县居民免受冠状病毒疾病的侵害”。圣塔克拉拉县官员还建议这些公司应考虑“推迟或取消大规模集会和大型社区活动。”当然，这里还需要注意的是 WWDC。苹果尚未就今年的开发者大会的命运发表任何官方声明，但所有迹象都明确表明它非常有可能取消或推迟，例如像谷歌这样的企业之前已经取消了今年的开发者大会。