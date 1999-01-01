1499 元起售，OPPO Watch 正式发布
MarcusKei 发表于: 03-06 17:39:40
来自 威锋网页版
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价格还不算太贵。
经过了好几次官方提前爆料之后，OPPO 终于在今天正式推出了 OPPO Watch 系列智能手表，包括了 41 毫米版本、46 毫米版本，以及 46 毫米精钢版。
OPPO Watch 系列采用矩形 3D 陶瓷底壳+金属中款设计，辅以一块 1.91 英寸、326 PPI、支持 100% P3 广色域的屏幕，并且支持 50 米防水、全天候监测心率、睡眠检测、女性经期管理/孕期管理、AI 穿搭表盘、NFC 刷地铁等功能。
续航方面，OPPO Watch 搭载高通骁龙和 Apollo 双芯片，手表模式下续航 40 小时，手环模式下则可达 21 天。
价格方面，可选三个配色的 41 毫米版本售价 1499 元，可选两个配色的 46 毫米版本售价 1999 元，46 毫米精钢版售价 2499 元。
OPPO Watch 系列采用矩形 3D 陶瓷底壳+金属中款设计，辅以一块 1.91 英寸、326 PPI、支持 100% P3 广色域的屏幕，并且支持 50 米防水、全天候监测心率、睡眠检测、女性经期管理/孕期管理、AI 穿搭表盘、NFC 刷地铁等功能。
续航方面，OPPO Watch 搭载高通骁龙和 Apollo 双芯片，手表模式下续航 40 小时，手环模式下则可达 21 天。
价格方面，可选三个配色的 41 毫米版本售价 1499 元，可选两个配色的 46 毫米版本售价 1999 元，46 毫米精钢版售价 2499 元。
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