1499 元起售，OPPO Watch 正式发布

MarcusKei 发表于: 03-06 17:39:40
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价格还不算太贵。
经过了好几次官方提前爆料之后，OPPO 终于在今天正式推出了 OPPO Watch 系列智能手表，包括了 41 毫米版本、46 毫米版本，以及 46 毫米精钢版。
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OPPO Watch 系列采用矩形 3D 陶瓷底壳+金属中款设计，辅以一块 1.91 英寸、326 PPI、支持 100% P3 广色域的屏幕，并且支持 50 米防水、全天候监测心率、睡眠检测、女性经期管理/孕期管理、AI 穿搭表盘、NFC 刷地铁等功能。
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续航方面，OPPO Watch 搭载高通骁龙和 Apollo 双芯片，手表模式下续航 40 小时，手环模式下则可达 21 天。

价格方面，可选三个配色的 41 毫米版本售价 1499 元，可选两个配色的 46 毫米版本售价 1999 元，46 毫米精钢版售价 2499 元。
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本文著作权归 @MarcusKei 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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ysy8800
沙发

要脸么？

4小时前
来自 iPhone XR
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fergus_liu
板凳

没有什么优势

4小时前
来自 iPhone XS Max
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MrRight执行长
地板
抄袭苹果。。。。。。。。。。。。。。不买
4小时前
来自 威锋网页版
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cholong
4 楼
像极了AW。。。话说小米也有同款吧？。。
3小时前
来自 威锋网页版
Dr_Leon_
5 楼

OPPO出了，vivo还会远么

OV这两年打了还算漂亮的翻身仗，好不容易摘掉的山寨品牌帽子，就这么要自己安回去了么？最好的设计就是复刻成熟且受欢迎的设计？

3小时前
来自 iPhone XS
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陈十一丶
6 楼
不多bb，有这个钱，我买apple watch
3小时前
来自 威锋网页版
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heheBear
7 楼

嗯，真漂亮，我喜欢；不如命名为 Opple Watch

3小时前
来自 iPhone XR
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小小小小龙龙龙
8 楼
引用 @heheBear 的回复

嗯，真漂亮，我喜欢；不如命名为 Opple Watch

读音还差不多 🐮

3小时前
来自 iPhone 11
麦香猪柳蛋
9 楼
引用 @MrRight执行长 的回复
抄袭苹果。。。。。。。。。。。。。。不买

手表你告诉我还能设计成什么样，无脑喷？

3小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
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麦香猪柳蛋
10 楼
引用 @ysy8800 的回复

要脸么？

舔你果爹就要脸了？

3小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
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