Mac背后的你新作：这次主角是不平凡的女性

随着国际妇女节的临近，苹果近期颇为流行的“Behind the Mac”又出了新作。苹果希望通过这一次的宣传，来致敬一众不平凡的女性。在最新的广告中，出镜的人物包括各种有影响力的白人和黑人女性，以下为部分名单：Greta Gerwig：导演、编剧、演员，执导了《伯德小姐》和《小妇人》近藤麻理惠：整理达人，著有《怦然心动的人生整理魔法》Victoria Monet：艺术家、音乐人，获格莱美奖提名的创作新星Lilly Singh：视频博主，美国公共电视网深夜脱口秀节目主持人黄宁宁：可持续潮牌“好瓶”（HowBottle）联合创始人和CEO。“Behind the Mac”广告系列在 2018 年 8 月推出，后来苹果继续推出了不同的故事版本，但始终围绕Mac产品的创作能力，之前的日本动漫风版本更是备受好评。