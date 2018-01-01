拉丁美洲第二个：Apple Pay或很快进入墨西哥

Apple Pay 可能很快将在另一个国家/地区推出，在去年将业务扩展到更多的欧洲国家（包括斯洛伐克和葡萄牙）之后，现在有证据表明苹果的支付服务即将进入墨西哥。根据 Twitter 上的一些用户称，通过将 iPhone 地区更改为已支持 Apple Pay 的另一个地区，现在就可以将墨西哥银行卡添加到钱包应用中。银行卡已成功添加，但是由于苹果尚未在那里正式推出 Apple Pay，因此尚无法在银行进行验证。苹果正式向墨西哥用户宣布该消息应该只是时间问题。如果属实，自 2018 年在巴西推出以来，墨西哥将成为拉丁美洲第二个支持 Apple Pay 的国家。不过也有用户联系了一些墨西哥的银行，但他们被告知目前尚无计划在墨西哥正式推出 Apple Pay。近年来 Apple Pay 的扩张速度很快，但除了美国之外，用户普遍反映的是可用的地点太少。