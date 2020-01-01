诺基亚的首款 5G 手机将会出现在电影《007：无暇赴死》中

HMD Global 首席产品总监 Juho Sarvikas 此前在推特上表示，将于 3 月 19 日在伦敦举行发布会。外界猜测届时可能推出的产品包括了诺基亚的首款 5G 手机，这款设备本来打算在 MWC2020 上推出，但由于展会被取消，所以改为了线上发布。但其实不必等到两周后才能见到这部手机，预计在本周日的《007：无暇赴死》新宣传物料中，主演之一的 Lashana Lynch 将会带着这部手机出场。这也是诺基亚与《007》联动的策划之一，虽然后者已经宣布延期到 11 月上映。值得一提的是，此前型号为 TA-1223、TA-1227 和 TA-1229 的三款诺基亚新机现身 Wi-Fi 联盟认证网站。认证页面显示，这三款手机均搭载 Android 10 操作系统，并支持双频 Wi-Fi。其中会不会有一部就是诺基亚即将发布的首款 5G 手机呢？