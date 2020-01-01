诺基亚的首款 5G 手机将会出现在电影《007：无暇赴死》中

MarcusKei 发表于: 03-06 14:21:55
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虽然已经不再是曾经的那个诺基亚了。
HMD Global 首席产品总监 Juho Sarvikas 此前在推特上表示，将于 3 月 19 日在伦敦举行发布会。

外界猜测届时可能推出的产品包括了诺基亚的首款 5G 手机，这款设备本来打算在 MWC2020 上推出，但由于展会被取消，所以改为了线上发布。

但其实不必等到两周后才能见到这部手机，预计在本周日的《007：无暇赴死》新宣传物料中，主演之一的 Lashana Lynch 将会带着这部手机出场。这也是诺基亚与《007》联动的策划之一，虽然后者已经宣布延期到 11 月上映。
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值得一提的是，此前型号为 TA-1223、TA-1227 和 TA-1229 的三款诺基亚新机现身 Wi-Fi 联盟认证网站。认证页面显示，这三款手机均搭载 Android 10 操作系统，并支持双频 Wi-Fi。其中会不会有一部就是诺基亚即将发布的首款 5G 手机呢？
本文著作权归 @MarcusKei 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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190770077
沙发
诺基亚还出手机阿？改安卓系统了吗
7小时前
来自 威锋网页版
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MarcusKei
楼主
板凳
引用 @190770077 的回复
诺基亚还出手机阿？改安卓系统了吗

你猜对了。

7小时前
来自 iPhone 11 Pro
手机锋友are7frx
地板
引用 @190770077 的回复
诺基亚还出手机阿？改安卓系统了吗

还不如带win有卖点

7小时前
来自 iPhone 7
帅是我的个性
4 楼

￼哎现在的诺基亚不是以前了。做工差的一逼。￼￼

7小时前
来自 iPhone XR
wucenwucen
5 楼
引用 @手机锋友are7frx 的回复

还不如带win有卖点

W已死

6小时前
来自 iPhone 8
瞎基巴搞
6 楼
引用 @手机锋友are7frx 的回复

还不如带win有卖点

win这系统真心不错！我用了快两年！但第三方app不更新，实在用不下去了，

4小时前
来自 iPhone 11 Pro
wucenwucen
7 楼

三千多 考虑下

3小时前
来自 iPhone 8
狮子座的流星雨
8 楼
啥？弱鸡鸭又要去赴死！不好的预兆啊！阿门！？！？！
2小时前
来自 威锋网页版
归海靖影JJ
9 楼
引用 @190770077 的回复
诺基亚还出手机阿？改安卓系统了吗

复活Meego吧

2小时前
来自 iPhone 8 Plus
你是真狠
10 楼

诺基亚要是08年就投入安卓怀抱说不定现在还是行业大佬，可惜了

2小时前
来自 iPhone SE
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