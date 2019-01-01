苹果或推出AirPods Pro Lite 又一款“真香”？

乔纳森森森 发表于: 03-06 12:56:50
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Lite版？青春版？
据 DigiTimes 的最新报告显示，虽然冠状病毒可能会让新 iPhone 的发布延迟，不过苹果的入门版 AirPods Pro 无线耳机应该可以在 4 月中上旬投产。
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报道称，苹果的供应商将在第一季度末至第二季度初之间开始组装这款耳机。据从事芯片和组件供应商的消息人士称，预计将在第一季度末至第二季度初之间的这段时间开始生产苹果 AirPods Pro 的入门级版本，暂定名为 AirPods Pro Lite。

此前在多个供应链报告中都提到了“ AirPods Pro Lite”这个名字，但这并不意味着苹果就一定会以这个名字来推出这款产品。据悉，该产品应该占据 159 美元的 AirPods 和 249 美元的 AirPods Pro 之间的价位。至于功能上是否具有相同的音质和主动降噪功能（如 AirPods Pro）仍有待观察。

AirPods 产品线应该可以说是苹果可穿戴设备中的黑马，自这条产品线推出后便大受好评，被消费者奉为“真香”产品。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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_foam
沙发

一打开我以为已经上架了😅

1小时前
来自 iPhone X
ZHU爺
板凳

这两天水坝好像在泄洪

1小时前
来自 iPhone 6S
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qq510846
地板
引用 @ZHU爺 的回复

这两天水坝好像在泄洪

smile AirPods Pro x 32?
1小时前
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尤文图斯前锋C
4 楼
估计再出代，价格可以和iPhone一样了。
1小时前
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Leon丶Zhong
5 楼

想想这名字就有问题

1小时前
来自 iPhone SE
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kings_2k10
6 楼
引用 @Leon丶Zhong 的回复

想想这名字就有问题

一看就不可能 要出耳机必须头戴款 怎么可能pro阉割版 完全影响pro销量
1小时前
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手机锋友luy2jc7
7 楼
为什么要出这个产品？不明白点在哪？阉割掉哪个功能呢？没有降噪？没降噪我买他干什么？不如买二代
1小时前
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张易诚
8 楼

这名字...Pro了又Lite，直接不要后缀算了

1小时前
来自 iPhone XR
钧息
9 楼

不能理解苹果出这款产品的意义，打压自家更贵的产品销量吗？

1小时前
来自 iPhone 8 Plus
你就是我的晴天
10 楼
估计是阉掉主动降噪，2代直接下架，和2代一样的价格
36分钟前
来自 威锋网页版
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