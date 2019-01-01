苹果或推出AirPods Pro Lite 又一款“真香”？

据 DigiTimes 的最新报告显示，虽然冠状病毒可能会让新 iPhone 的发布延迟，不过苹果的入门版 AirPods Pro 无线耳机应该可以在 4 月中上旬投产。报道称，苹果的供应商将在第一季度末至第二季度初之间开始组装这款耳机。据从事芯片和组件供应商的消息人士称，预计将在第一季度末至第二季度初之间的这段时间开始生产苹果 AirPods Pro 的入门级版本，暂定名为 AirPods Pro Lite。此前在多个供应链报告中都提到了“ AirPods Pro Lite”这个名字，但这并不意味着苹果就一定会以这个名字来推出这款产品。据悉，该产品应该占据 159 美元的 AirPods 和 249 美元的 AirPods Pro 之间的价位。至于功能上是否具有相同的音质和主动降噪功能（如 AirPods Pro）仍有待观察。AirPods 产品线应该可以说是苹果可穿戴设备中的黑马，自这条产品线推出后便大受好评，被消费者奉为“真香”产品。