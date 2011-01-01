普通人如何对抗新冠肺炎病毒？玩游戏就行了
MarcusKei 发表于: 03-06 11:18:29
来自 威锋网页版
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利用人脑天生的三维图形匹配能力。
来自华盛顿大学的研究人员开发的一款益智游戏，也许是让普通人也能为对抗新冠肺炎疫情献出一份力的方式。
这款名为《Foldit》的实验性蛋白质折叠游戏，利用的是人脑天生的三维图形匹配能力，允许玩家用各种氨基酸自由随意组装蛋白，最终拼凑出目标蛋白的完整结构。研究人员希望通过让用户操纵简单的类蛋白质构造，来改进现有蛋白质折叠软件所用的算法。
而针对本次的新冠肺炎病毒，研究人员也推出了 1805b 版本「Coronavirus Spike Protein Binder Design」。
从游戏的操作来看，玩家能够通过操作蛋白质链，或改变成不同形状。最终希望借助玩家尝试折叠新型冠状病毒的方法，了解阻断病毒棘蛋白（spike protein）的方式。也就是说玩家一旦解出这些「谜题」都将帮助科学人员进一步了解新冠肺炎病毒。
值得一提的是，Foldit 和它的玩家们就曾经在 2011 年帮助科学家解码了一个与艾滋病毒相关的蛋白结构，该蛋白结构据说曾经困扰了科学家 15 年之久。
这款名为《Foldit》的实验性蛋白质折叠游戏，利用的是人脑天生的三维图形匹配能力，允许玩家用各种氨基酸自由随意组装蛋白，最终拼凑出目标蛋白的完整结构。研究人员希望通过让用户操纵简单的类蛋白质构造，来改进现有蛋白质折叠软件所用的算法。
而针对本次的新冠肺炎病毒，研究人员也推出了 1805b 版本「Coronavirus Spike Protein Binder Design」。
从游戏的操作来看，玩家能够通过操作蛋白质链，或改变成不同形状。最终希望借助玩家尝试折叠新型冠状病毒的方法，了解阻断病毒棘蛋白（spike protein）的方式。也就是说玩家一旦解出这些「谜题」都将帮助科学人员进一步了解新冠肺炎病毒。
值得一提的是，Foldit 和它的玩家们就曾经在 2011 年帮助科学家解码了一个与艾滋病毒相关的蛋白结构，该蛋白结构据说曾经困扰了科学家 15 年之久。