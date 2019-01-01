B&O 的 Beosound Balance 是一款由「实木」打造的音箱
MarcusKei 发表于: 03-06 10:15:57
来自 威锋网页版
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约合 15600 元的售价。
喜欢带有设计感的耳机或者音箱的人，应该都用过或者听过 B&O（Bang & Olufsen），这家来自丹麦的公司依靠在设计上的觉悟，已经成为了国家级音响品牌。
最近他们又推出了全新的高端扬声器产品线 Beosound Balance，这款家用音箱最大的特点是搭载了实木底座，继续延续了 B&O 的设计基因。
Beosound Balance 由 B&O 联合来自创意机构 LAYER 的设计师 Benjamin Hubert 合作设计，其底座采用实木材质，音箱机身则被编织材质包裹，同时辅以喷砂铝的装饰设计。设计上称这种设计使得 Beosound Balance 犹如一件摆放在底座上的艺术品，一改大众对于音箱只有立方体形的想法。
Beosound Balance 内置七个波形驱动器，包括向下摆放的低音单元、三组中频和两组高频单元。音箱的顶部是一个支持触控的操控面板，控制音乐播放时会亮起 LED 指示灯帮助使用者判断。
此外，作为一款智能音箱 Beosound Balance 自然也少不了对语音助手的支持，诸如 Google Assistant 和 Amazon Alexa 都可以在音箱上使用。音箱通过蓝牙、AirPlay 或者 Google Cast 和 Spotify Connect 连接，也可以与其他 B&O 组合称立体声使用。
Beosound Balance 的 2250 美元（约合 15600 元）定价在音箱市场中不算便宜，有自然橡木和黑橡木两种配色可选。
最近他们又推出了全新的高端扬声器产品线 Beosound Balance，这款家用音箱最大的特点是搭载了实木底座，继续延续了 B&O 的设计基因。
Beosound Balance 由 B&O 联合来自创意机构 LAYER 的设计师 Benjamin Hubert 合作设计，其底座采用实木材质，音箱机身则被编织材质包裹，同时辅以喷砂铝的装饰设计。设计上称这种设计使得 Beosound Balance 犹如一件摆放在底座上的艺术品，一改大众对于音箱只有立方体形的想法。
Beosound Balance 内置七个波形驱动器，包括向下摆放的低音单元、三组中频和两组高频单元。音箱的顶部是一个支持触控的操控面板，控制音乐播放时会亮起 LED 指示灯帮助使用者判断。
此外，作为一款智能音箱 Beosound Balance 自然也少不了对语音助手的支持，诸如 Google Assistant 和 Amazon Alexa 都可以在音箱上使用。音箱通过蓝牙、AirPlay 或者 Google Cast 和 Spotify Connect 连接，也可以与其他 B&O 组合称立体声使用。
Beosound Balance 的 2250 美元（约合 15600 元）定价在音箱市场中不算便宜，有自然橡木和黑橡木两种配色可选。