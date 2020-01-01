早高FENG：特斯拉深陷“换芯门”/摩托罗拉发布新手机

▎微软 Xbox Series S 主机曝光

▎全球航空客运收入损失严重

▎摩托罗拉发布新款手机

▎特斯拉深陷“换芯门”

除了已经公布的 Xbox Series X 主机，微软似乎还准备了另外一款游戏机。据外媒报道，这款主机内部代号名为“Lockhart”，可能名为 Xbox Series S。配置方面采用 Zen+Navi 架构，GPU 浮点性能 4TFLOPS。虽然这个数字比 Xbox One X 低，但得益于 RDNA 架构，实际游戏性能却在其之上。由于冠状病毒影响，全球的航运业都受到了巨大的影响，根据国际航协发布的财务影响预测显示，2020 年全球客运业务的收入损失将介于 630 亿美元到 1130 亿美元之间，这只是客运方面的损失，还没有评估货运带来的损失。国际航协在世界各地共拥有 290 家成员航空公司。在国内手机厂商的冲击下，摩托罗拉在国内的势头已经大幅减弱。近日，摩托罗拉在国外发布了新手机 Moto G8。外形方面，这款新手机采用了一块 6.4 英寸，720p 分辨率的挖孔屏，前置 800w 像素摄像头，后置三摄分别是 1600 万像素主摄，200 万微距和 800 万超广角。G8搭载骁龙 665 芯片、4GB RAM、64GB ROM、支持 microSD 卡扩展、电池容量 4000mAh（10W充电），运行 Android 10。特斯拉在中国建工厂，无疑是希望能够在第一时间给国内消费者带去最好最新的产品。不过近日特斯拉却深陷“换芯门”。近日又 Model 3 车主在提出时发现，随车的清单中明确标注整车控制器型号为“1462554 配件”（3.0 硬件），而实际安装的整车控制器型号则是“11483112-02-E”（即更早的版本 2.5 硬件）。3.0 硬件相比 2.5 硬件来说包含了特斯拉自研的芯片，而且运算能力要高出不少。更讽刺的是，中国明明就是 3.0 硬件的产地，国产的特斯拉还居然用不上这套硬件？