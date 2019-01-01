主角出面粉碎谣言：漫威《鹰眼》剧将开工

在《复联 4》的终极大战之后，漫威迷们暂时只能寄望于英雄的独立影片，除了《黑寡妇》之外，漫威还将在 Disney+ 平台打造一系列漫威个人英雄剧，包括《旺达·幻视》、《洛基》、《猎鹰与冬兵》、《女浩克》、《鹰眼》等。此前有消息指出《鹰眼》可能会告吹或停拍，不过今天主角杰瑞米·雷纳在社交媒体上宣布“开工”，暗示剧集正式进入筹备阶段，这毫无疑问给漫威迷注入了一剂强心针。此前该剧还传出，因为雷纳个人生活上的一些行为，有传闻他的角色将会交由他人来饰演，后来他本人被迪士尼老板们力挺，并支持他继续出任该角色。该剧集主要讲述“鹰眼”克林特·巴顿如何将自己的名号传递给凯特·毕肖普的。凯特·毕肖普是少年复仇者联盟的成员，也是第一个取得“鹰眼”代号的女性。最后，希望这部独立剧能够顺利拍摄，不负漫威迷的期望。