新iPhone即使3月发布 首批供货可能十分有限

乔纳森森森 发表于: 03-05 22:02:36
来自 威锋网页版
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如果供货有限的话，价格会不会......？
今天 DigiTimes 早前的报道指出，苹果计划在春季发布的 iPhone 9（或叫 iPhone SE2）已经进入了生产最后的验证阶段。
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该媒体进一步指出，这款新 iPhone 的 PCB 订单已从第一季度推迟到第二季度，这再次表明新机发布的计划有可能推迟。据悉，台湾印刷电路板制造商已被告知 iPhone SE2 的零部件出货已“推迟”。

这些零部件原本打算在第一季度即 3 月进行处理。 但是，现在的报道称苹果已经告知他们，这些订单现在应该会在第二季度交付，这显然是冠状病毒爆发的结果。新 iPhone 可能仍会在 3 月份上市，但供货可能会十分有限，产能可能需要到 4 月才能爬升。

此前爆料声称，这款产品拥有 4.7 英寸或 4.9 英寸屏幕，采用 A13 处理器，依然配备指纹传感器，后壳采用 iPhone 8 类似设计的玻璃后壳，单后置摄像头，售价预计在 3000 元左右。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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手机锋友b7rc2gl
沙发

准备xr换它了，喜欢小屏

昨天 22:18
来自 iPhone XR
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李小欢77520
板凳
引用 @手机锋友b7rc2gl 的回复

准备xr换它了，喜欢小屏

xr 不香吗

昨天 22:23
来自 iPhone 6 Plus
英雄脸萌
地板

才买的iPhone小人。不打算在耍9疯了。

昨天 22:25
来自 iPhone XR
手机锋友4mb45zn
4 楼

我等5.4的12

昨天 23:12
来自 iPhone 6S
hshsfhsfh1
5 楼
yy出来的东西还当真了？
昨天 23:13
来自 威锋网页版
ZHU爺
6 楼

se2/9的文章断断续续水了几篇了？🤦🏻

昨天 23:16
来自 iPhone 6S
Mr_晶
7 楼

受疫情影响，iPhone Face ID体验严重拉低苹果的分。

昨天 23:41
来自 iPhone 11
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zblljs
8 楼

真的假的

6小时前
来自 iPhone XR
手机锋友b7rc2gl
9 楼
引用 @李小欢77520 的回复

xr 不香吗

虽然很香，但还是觉得太大了

6小时前
来自 iPhone XR
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Carson333
10 楼
引用 @Mr_晶 的回复

受疫情影响，iPhone Face ID体验严重拉低苹果的分。

每次都要按密码

6小时前
来自 iPhone XS Max
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