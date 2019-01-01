新iPhone即使3月发布 首批供货可能十分有限

今天 DigiTimes 早前的报道指出，苹果计划在春季发布的 iPhone 9（或叫 iPhone SE2）已经进入了生产最后的验证阶段。该媒体进一步指出，这款新 iPhone 的 PCB 订单已从第一季度推迟到第二季度，这再次表明新机发布的计划有可能推迟。据悉，台湾印刷电路板制造商已被告知 iPhone SE2 的零部件出货已“推迟”。这些零部件原本打算在第一季度即 3 月进行处理。 但是，现在的报道称苹果已经告知他们，这些订单现在应该会在第二季度交付，这显然是冠状病毒爆发的结果。新 iPhone 可能仍会在 3 月份上市，但供货可能会十分有限，产能可能需要到 4 月才能爬升。此前爆料声称，这款产品拥有 4.7 英寸或 4.9 英寸屏幕，采用 A13 处理器，依然配备指纹传感器，后壳采用 iPhone 8 类似设计的玻璃后壳，单后置摄像头，售价预计在 3000 元左右。