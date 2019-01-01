苹果退出SXSW音乐节 Apple TV+节目亮相泡汤

乔纳森森森 发表于: 03-05 19:44:58
来自 威锋网页版
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安全为上，还是保险点好。
因为疫情在全球范围内的爆发，不少科技巨头都不得不取消或更改接下来的一些参会计划，苹果也不例外。
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根据外媒 Variety 表示，苹果已经选择退出今年的 SXSW（又称西南偏南）节，苹果最初计划在这个节日上首次带来一些 Apple TV + 内容。原因相信大家都不难猜，就是因为疫情。

苹果在一月份就宣布，将在今年的 SXSW 音乐节上为大家带来惊喜，并将首次亮相三部 Apple TV + 原创作品，包括 Beastie Boys Story、Central Park和Home。

西南偏南音乐被誉为“全球十大音乐节之一”，而它还称号为“全美最混搭的音乐节”，因为其不仅为音乐节，还是科技与影视的盛宴。不过虽然包括苹果在内的一众参会者选择退出，但 SXSW 组织者表示，音乐节仍将如期举行。一般来说，SXSW 音乐节通常会吸引超过 10 万名来自世界各地的观众。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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zhylwyhc
沙发

消灭沙发🛋️

昨天 20:47
来自 iPhone 11 Pro Max
MotorBottle
板凳
只有我看成了XSWL音乐节？、
昨天 22:32
来自 威锋网页版
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dadawind
地板
引用 @MotorBottle 的回复
只有我看成了XSWL音乐节？、

哈哈哈 笑死我了

5小时前
来自 iPhone X