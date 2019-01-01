买了游戏不想玩？这款游戏可能会适合你

“游戏有什么好玩的？买游戏才好玩。”相信有不少游戏玩家都会有这种奇怪的“癖好”，自己的设备游戏库游戏少的时候，都会想把游戏库填得更满一些，但购买完之后，又会有一种懒得玩的惰性。需要提醒玩家的是，明天有一款“不需要玩的”游戏即将上架 Steam，根据介绍，玩家将在游戏中扮演地下城的一个阴影，你是这个地下世界国王的最后一个仆人。你的任务就是在游戏开始的四百天后唤醒陷入沉睡的国王。而在这期间你可选择在地下城探索，找到各种隐藏的地点，发现那些有趣的互动内容。为什么说这是一款“不需要玩的”游戏呢？因为它还提供了一种玩法，就是你不玩的时候关掉游戏了，游戏一旦开始都会强制你进入四百天的倒计时，倒计时结束了，游戏就会大结局。值得一提的是，这款游戏是支持简体中文的，感兴趣的朋友可以前往 Steam 看看。