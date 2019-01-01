育碧体育游戏《冠军冲刺》将发布多平台版本

今天游戏厂商育碧公布了免费团队体育游戏《冠军冲刺》的全新预告，并宣布游戏将于 3 月 11 日至 3 月 23 日期间进行 Alpha 测试。《冠军冲刺》（Roller Champions）是育碧去年推出的一款全新 IP，游戏采用轮滑球类的竞赛方式，颇像战斗天使阿丽塔电影里参加的那项竞技赛事，这是一款免费的 3v3 竞技游戏，除了 PC 之外，官方今天还宣布该游戏将登陆 PS4、Xbox One、Switch 和移动端这几大平台。从官方发布的新宣传片来看，游戏所营造的刺激紧迫感还是挺吸引的，游戏将在Uplay平台开启封闭测试，感兴趣的玩家可以申请此次封测资格。据悉，在此次封闭测试中，玩家们可以体验游戏的新机制，同时也能获得一些可以保留至正式版的奖励。不过也有国内玩家表示担忧，育碧的游戏好像联网体验一直都不太好。