戴森 Lightcycle morph 是一款能用六十年的灯

继 2018 年推出了 Lightcycle 之后，戴森今年希望继续通过推出新品来站稳中高端灯具市场，Lightcycle morph 就是诞生于这种背景下的产物。但与前一代稍有同的是，它的定位更加适用于家用。Lightcycle morph 同样分为台灯款和落地灯款，但灯头、灯臂、灯珠均支持 360° 独立旋转，更妙的是当灯头和灯柱连接在一起时，整款灯具会变为「氛围灯」，而且支持不同模式的自定义设置。据戴森介绍，Lightcycle morph 内置的 LED 灯珠可保持照明质量至少 60 年，并且支持根据当地的自然日光变化以及使用者的年龄，实现色温、亮度自动校准以及调光。目前 Lightcycle morph 已经在国内上市，台灯款售价 4490 元，落地灯款售价 5990 元。