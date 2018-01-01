戴森 Lightcycle morph 是一款能用六十年的灯

MarcusKei 发表于: 03-05 16:56:49
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落地灯款售价 5990 元。
继 2018 年推出了 Lightcycle 之后，戴森今年希望继续通过推出新品来站稳中高端灯具市场，Lightcycle morph 就是诞生于这种背景下的产物。但与前一代稍有同的是，它的定位更加适用于家用。
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Lightcycle morph 同样分为台灯款和落地灯款，但灯头、灯臂、灯珠均支持 360° 独立旋转，更妙的是当灯头和灯柱连接在一起时，整款灯具会变为「氛围灯」，而且支持不同模式的自定义设置。
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据戴森介绍，Lightcycle morph 内置的 LED 灯珠可保持照明质量至少 60 年，并且支持根据当地的自然日光变化以及使用者的年龄，实现色温、亮度自动校准以及调光。
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目前 Lightcycle morph 已经在国内上市，台灯款售价 4490 元，落地灯款售价 5990 元。
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WeiHo8
沙发

先撑过10年再说

3小时前
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heheBear
板凳

确认了，是我完全没办法接受的消费水平

3小时前
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Mao小光
地板

看看是灯先灭还是你先灭

3小时前
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Peter
4 楼
审美应该会疲劳的吧~~~
3小时前
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南巷近海
5 楼
这要做传家宝的灯具
2小时前
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ZHU爺
6 楼

设计只服戴森

价格也只服戴森🤦🏻

2小时前
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llti
7 楼

刀刀切成小块钱的时候可以理解我的意思是什么

2小时前
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帅的一匹1122
8 楼
我60年，年年换新款不香么
2小时前
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帅的一匹1122
9 楼
这就是消费能力的问题，60年前的灯的技术现在还有人喜欢么？
2小时前
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huanzerg
10 楼

这个价格土豪专属

1小时前
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