周知：换修的iPod将不再提供个性化雕刻

据外媒 MacRumors 报道，从苹果提供给授权服务商的一份备忘录显示，苹果已经停止为换修的 iPod 设备提供个性化雕刻服务。如果你的 iPod touch、iPod nano、iPod shuffle 或 iPod classic 损坏，并带有雕刻的信息，并且苹果技术人员确定需要更换整个设备，则该公司将简单地为客户提供以下产品的非雕刻替代品。简单地总结一下：就是换修后提供的新设备是无法提供个性化雕刻服务的。以前，客户可以选择要求直接从中国发出重新进行雕刻的替换设备。iPod 产品曾几何时是苹果的主打产品,不过随着 iPhone 等产品的到来,iPod 产品已经变得不太主流了，而且这个变化应该对大多数用户不会产生什么影响。如果你的 iPod 产品非常有怀旧价值或者是纪念意义的话，那就好好珍惜吧，毕竟更换过后的设备是不会再出现你之前雕刻的内容了。