新iPhone进入最终验证阶段：3月必发？

苹果是否会在三月下旬举办发布会，还有待观察，但随着时间的推移，苹果所谓的“廉价”版 iPhone 似乎离我们不远了。传闻苹果将会在春季发布一款新 iPhone，可能名为 iPhone 9 又或者是 iPhone SE2。据 DigiTimes 的最新报告显示，这款 iPhone 已进入最终验证阶段，而这正是新品流入市场前的一个必经阶段。报告进一步指出，据业内消息称苹果很快将推出新的 LCD iPhone，该机型最近已进入中国郑州一家组装厂的验证的最后阶段。虽然受疫情影响，苹果的预期出货目标会受影响，但苹果似乎仍然会在 3 月份推出这款新 iPhone。关于这款设备我们还不知道进一步的细节，之前消息称其外观将会 iPhone 8 类似，采用玻璃后壳，后置单摄的设计，同时提供多个颜色可选，售价应该会进入 3000 元的档位。如果是这个配置和价格的话，看起来还是挺“香”的。