新iPhone进入最终验证阶段：3月必发？

乔纳森森森 发表于: 03-05 15:32:43
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如果是这个配置和价格的话，看起来还是挺“香”的。
苹果是否会在三月下旬举办发布会，还有待观察，但随着时间的推移，苹果所谓的“廉价”版 iPhone 似乎离我们不远了。
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传闻苹果将会在春季发布一款新 iPhone，可能名为 iPhone 9 又或者是 iPhone SE2。据 DigiTimes 的最新报告显示，这款 iPhone 已进入最终验证阶段，而这正是新品流入市场前的一个必经阶段。

报告进一步指出，据业内消息称苹果很快将推出新的 LCD iPhone，该机型最近已进入中国郑州一家组装厂的验证的最后阶段。虽然受疫情影响，苹果的预期出货目标会受影响，但苹果似乎仍然会在 3 月份推出这款新 iPhone。

关于这款设备我们还不知道进一步的细节，之前消息称其外观将会 iPhone 8 类似，采用玻璃后壳，后置单摄的设计，同时提供多个颜色可选，售价应该会进入 3000 元的档位。如果是这个配置和价格的话，看起来还是挺“香”的。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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小欧不是老欧
沙发

你放屁！

5小时前
来自 iPhone 7
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手机锋友are7frx
板凳
引用 @小欧不是老欧 的回复

你放屁！

此话怎讲

4小时前
来自 iPhone 7
tzdct
地板

又不是安卓厂商，这种 iPhone 开什么发布会，直接上架就行了。

4小时前
来自 iPhone 7
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a328480125
4 楼
引用 @tzdct 的回复

又不是安卓厂商，这种 iPhone 开什么发布会，直接上架就行了。

也许苹果觉得这款iPhone比16寸MacBook Pro重要点smile
4小时前
来自 威锋网页版
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tiddeng
5 楼
iPhone的生产材料备料都是起码提前半年的，3月上市的机型现在才来最后验证？逗我呢？
4小时前
来自 威锋网页版
bigiz
6 楼

iPhone 8s

4小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
majoriea
7 楼
引用 @a328480125 的回复
也许苹果觉得这款iPhone比16寸MacBook Pro重要点smile
肯定比macbook pro重要吧。销量根本不是一个level的。还是ip挣钱啊
3小时前
来自 威锋网页版
majoriea
8 楼
引用 @a328480125 的回复
也许苹果觉得这款iPhone比16寸MacBook Pro重要点smile
肯定比macbook pro重要吧。销量根本不是一个level的。还是ip挣钱啊￼￼
3小时前
来自 威锋网页版
ZHU爺
9 楼

要发售也八成这个月哪一天就突然网站维护突然上架了

3小时前
来自 iPhone 6S
skyteeth
10 楼

富士康开工了吗

3小时前
来自 iPhone X
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