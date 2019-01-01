着力打造地图新体验：苹果地图加入旅行推荐？

苹果地图虽然最近几年开始变得慢慢接地气了，但听起来似乎还有更多工作要做。据外媒报道，苹果此前曾经上线了一个职位招聘，职位名称为“产品经理-地图写手/编辑”，不过很快就下线了。很明显，苹果希望进一步完善以及升级苹果地图的体验。现在苹果地图的一些要素是来自于外部提供，也就是第三方。苹果现在希望可以从内部着手，减少对第三方的依赖。您是否想加入一个想要改变世界的团队？ 您是否有热情去以不同的方式思考并挑战解决问题？ 在苹果公司，我们专注于开发出精美，创新的非凡产品，并帮助我们的客户改善生活质量。 作为地图写手/编辑，您将帮助苹果地图团队与主要的内部苹果利益相关者以及具有战略意义的外部合作伙伴密切合作，建立和发展全新的内容类别。该职位于 3 月 2 日发布，但仅用了几天就将其删除。这当然是值得注意的，尤其是考虑到职位描述表明这绝对是苹果地图的“全新内容类别”。外媒猜测，苹果可能会在地图中加入旅行推荐功能。