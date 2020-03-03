罗技游戏耳机将支持 Immerse 音频优化应用
MarcusKei 发表于: 03-05 12:28:35
来自 威锋网页版
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上传耳朵的照片才能完成优化。
罗技最近宣布与空间音频公司 Embody 达成合作，后者推出的音频优化应用 Immerse 将支持罗技旗下的十几款游戏耳机，为这些耳机带来更加沉浸的游戏音频体验。
具体来说，Immerse 应用会通过机器学习算法来优化不同耳机在不同人群耳朵中听感。玩家在该应用程序中注册之后，需要上传左右耳的实拍照片帮助 Immerse 的内部算法完成耳机优化。经过机器自定义优化后的游戏耳机将能够在「听声辨位」等影响游戏沉浸感方面得到提升。
「使用头戴式耳机提供声音空间感知的挑战已经持续了数十年。但不同的耳形会改变我们听到周围声音的效果。因此，个性化的空间音频解决方案是有必要的。」Embody 的首席执行官 Kapil Jain 介绍道。
罗技表示，Logitech G 游戏耳机在 Immerse 应用中还引入了「近战模式」，能够为玩家带来更加真实的近战搏斗声音反馈效果，让玩家能够通过声音的传达感觉「战斗正在眼前发生」的真实感，诸如《反恐精英》《绝地求生》《刺客信条》等游戏的体验都将从这一模式得到提升。
支持 Immerse 应用的游戏耳机型号如下：
▪ 罗技 PRO X
▪ 罗技 PRO 游戏耳机（2019）
▪ 罗技 PRO 游戏耳机（2017）
▪ 罗技 G231
▪ 罗技 G233 Prodigy
▪ 罗技 G332 / G331
▪ 罗技 G432 / G431
▪ 罗技 G433
▪ 罗技 G533
▪ 罗技 G633
▪ 罗技 G635 / G633s
▪ 罗技 G933
▪ 罗技 G935 / G933s
值得一提的是，这项服务仅提供 14 天的免费体验，之后玩家需要支付 2.99 美元/月或 14.99 美元/年（39.99 美元/5 年）的费用订阅使用。
具体来说，Immerse 应用会通过机器学习算法来优化不同耳机在不同人群耳朵中听感。玩家在该应用程序中注册之后，需要上传左右耳的实拍照片帮助 Immerse 的内部算法完成耳机优化。经过机器自定义优化后的游戏耳机将能够在「听声辨位」等影响游戏沉浸感方面得到提升。
「使用头戴式耳机提供声音空间感知的挑战已经持续了数十年。但不同的耳形会改变我们听到周围声音的效果。因此，个性化的空间音频解决方案是有必要的。」Embody 的首席执行官 Kapil Jain 介绍道。
罗技表示，Logitech G 游戏耳机在 Immerse 应用中还引入了「近战模式」，能够为玩家带来更加真实的近战搏斗声音反馈效果，让玩家能够通过声音的传达感觉「战斗正在眼前发生」的真实感，诸如《反恐精英》《绝地求生》《刺客信条》等游戏的体验都将从这一模式得到提升。
支持 Immerse 应用的游戏耳机型号如下：
▪ 罗技 PRO X
▪ 罗技 PRO 游戏耳机（2019）
▪ 罗技 PRO 游戏耳机（2017）
▪ 罗技 G231
▪ 罗技 G233 Prodigy
▪ 罗技 G332 / G331
▪ 罗技 G432 / G431
▪ 罗技 G433
▪ 罗技 G533
▪ 罗技 G633
▪ 罗技 G635 / G633s
▪ 罗技 G933
▪ 罗技 G935 / G933s
值得一提的是，这项服务仅提供 14 天的免费体验，之后玩家需要支付 2.99 美元/月或 14.99 美元/年（39.99 美元/5 年）的费用订阅使用。