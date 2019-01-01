苹果零售店面临iPhone换机和零件短缺

乔纳森森森 发表于: 03-05 12:05:53
来自 威锋网页版
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嗯，周知，最近好好爱惜自己设备。
全球冠状病毒的持续使得几乎所有企业都感到一定的压力，尽管苹果对长期前景很乐观，但短期来说似乎还是会有点困难。
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根据彭博社本周的最新报告显示，苹果目前正在通知其零售商店，不仅用于给用户置换 iPhone 的设备短缺，而且个别零部件也可能短缺，这种短缺至少会持续到下个月。苹果已经告知其技术支持专家，替换零件可能“缺货长达两到四个星期”。

为了减少对客户的困扰，苹果制定了一项计划：技术支持员工可向受影响用户邮寄更换用 iPhone，并可“提供出借用手机来缓解（换机）延误”的情况，以此作为临时解决方案。

完好的设备并不是唯一的短缺，该报告表明单个零件也供不应求。在以往的维修过程中，如果可能的话，苹果技术人员将更换单个部件而不是整部手机，而在这方面的短缺实际上可能导致苹果必须提供完整的替换产品。

可以猜测的是，冠状病毒对苹果的供应以及供应链造成了一定的影响，之前有报道称 iPad Pro 目前已经出现缺货，而 iPhone 11 的供应也出现了短缺。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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leo0306
沙发

我換了八P 指紋解鎖更方便

8小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
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害羞的小天使
板凳

防疫期间外出都戴口罩才深刻体会出face id的人不方便

7小时前
来自 iPhone XS
QQ286799279
地板

中国用户没补偿？

7小时前
来自 iPhone XS Max
traboo
4 楼
引用 @leo0306 的回复

我換了八P 指紋解鎖更方便

免输入密码不是挺方便吗？Face ID只怕被挟持

6小时前
来自 iPhone XS Max
hockhou
5 楼

这样维修变换新机几率大吗

6小时前
来自 iPhone XS Max