苹果零售店面临iPhone换机和零件短缺

全球冠状病毒的持续使得几乎所有企业都感到一定的压力，尽管苹果对长期前景很乐观，但短期来说似乎还是会有点困难。根据彭博社本周的最新报告显示，苹果目前正在通知其零售商店，不仅用于给用户置换 iPhone 的设备短缺，而且个别零部件也可能短缺，这种短缺至少会持续到下个月。苹果已经告知其技术支持专家，替换零件可能“缺货长达两到四个星期”。为了减少对客户的困扰，苹果制定了一项计划：技术支持员工可向受影响用户邮寄更换用 iPhone，并可“提供出借用手机来缓解（换机）延误”的情况，以此作为临时解决方案。完好的设备并不是唯一的短缺，该报告表明单个零件也供不应求。在以往的维修过程中，如果可能的话，苹果技术人员将更换单个部件而不是整部手机，而在这方面的短缺实际上可能导致苹果必须提供完整的替换产品。可以猜测的是，冠状病毒对苹果的供应以及供应链造成了一定的影响，之前有报道称 iPad Pro 目前已经出现缺货，而 iPhone 11 的供应也出现了短缺。