GoPro MAX 全景运动相机体验：变小了，也变强了

和计划的一样，我们在春节期间踏上了飞往马来西亚的航班，开始为期两周的假期之旅。出发前我曾打算把家里的单反带上，但已经被塞满了旅程物品的行李箱却上演了一出「无声抗议」，最终也只能作罢。思来想去决定只带上手机和一台运动相机，也就是手头正在使用的 iPhone 11 Pro 以及 GoPro 在去年十月份刚推出的 GoPro Max 全景运动相机。









为什么带这两款设备？





便捷性和功能性是两个主要的原因：手机早已成为最大众的记录设备，随身携带加上小巧的体积使得它们成为我近些年来使用频率最高的「摄影设备」，而出于功能性的考虑，我还额外带上了一台 GoPro Max 全景运动相机，看重的是它的防水和全景拍摄功能，一来是因为旅途中有潜水的行程，二来是出于对全景拍摄功能的好奇。





GoPro 曾经在 2018 年推出过旗下首款消费级全景运动相机 —— GoPro Fusion。巧的是，我曾经因为工作的原因体验过这款产品，所以在初次看到 GoPro Max 时，那似曾相似的四四方方的造型让我先入为主地给它盖上了「GoPro Fusion 2.0」的帽子，但经过这些天的体验之后，我发现它更像是 GoPro 全景相机的新开始。









甩掉包袱之后的新形态





之前在使用 GoPro Fusion 时，有三个让我觉得存在改进空间的缺点：





较大的体积

插入两张 SD 卡才能使用

缺少一块可供监视的显示屏





但 GoPro Max 的出现却将这些问题一次性都解决了。





首先是体积。将 GoPro Max 和 GoPro Fusion 放在一起你就能明显感知到体积缩小后的区别，前者相较后者明显瘦了一圈。体积缩小的好处有很多，首当其冲的当然是更加便携的使用，对于这类运动相机来说，总免不了被绑在滑板或者头盔上进行独特视角的创作，而更小的体积也就意味着这些操作有着更高的可行性。







在内部，GoPro Max 同样经历了一番「瘦身」。GoPro Fusion 要求使用者插入两张 SD 卡才能正常使用，但 GoPro Max 进一步降低了门槛，只需一张 SD 卡就能完成两个镜头的数据收集，这对于前期准备工作和后期素材管理来说都是一个更好的转变。当然这样做也带来了一些副作用，GoPro Max 的最大视频比特率只有 78Mbps，不及 GoPro Fusion 的 120Mbps。







相比 GoPro Fusion 的单色显示屏，GoPro Max 的另外一个重要改变是搭载了一块 1.7 英寸的可触控彩色屏幕，这一转变的好处就是我掏出手机的次数明显变少了，抛开手机也能独立完成取景、构图、监视等任务。







因为 GoPro Fusion 只有一块用来显示相机参数的屏幕，所以监视画面、调整构图等工作都要通过连接手机来完成。虽然手机的屏幕更大，显示效果也更好，但偶有的连接不稳定会导致画面延迟，再加上时间久了导致的体力不支，这样的「双机操作」实际上是对一个人精力的损耗，随之而来的是创作热情的消耗殆尽。





GoPro Max 的屏幕不算是运动相机产品中最大的，但进行简单的构图和监视已经绰绰有余，然而如果屏幕尺寸能够进一步增大的话，相信无论是观看还是操作的体验都会有更好的提升。





360° 全景不再是唯一选择





如果说之前双鱼眼镜头给 GoPro Fusion 带来了 1+1＝2 的效果，那么如今在同样搭载了双鱼眼镜头的 GoPro Max 面前，这个公式可能会变为 1+1＞2。因为 GoPro Max 的双镜头除了能够带来拍摄全景素材的能力，同时还保留了单个镜头的平面超广拍摄功能，也就是说你可以把它当成一台 GoPro HERO 运动相机来使用。





在单镜头模式下，录制视频素材时可在下面四种焦段中切换：





「Max SuperView」（13mm）

「宽」（16mm）

「线性」（19mm）

「窄」（27mm）





而拍摄照片时仅可选择「Max SuperView」「宽」两种焦段。值得一提的是，得益于鱼眼镜头的特性，GoPro Max 的「Max SuperView」是 GoPro 迄今为止最广的焦段视野，甚至强过了同期推出的 GoPro HERO8 Black，后者最广的焦段只有 16mm（SuperView）。







更广的焦段意味着更加沉浸的视角，特别是在拍摄一些运动场景时往往能够获得更震撼的画面。而如果拍摄的是 Vlog，更广的焦段除了能够保证更多素材被纳入画面中以外，广角镜头的 BUFF 还能拍出「小脸」的效果，这对于那些喜欢拍摄第一视角作品的 Vlogger 来说也是加分项。





功能方面，GoPro Max 从 HERO 那里继承了大部分的特性，例如 Max TimeWarp 移动延时视频、慢动作拍摄、流媒体直播、Max HyperSmooth 防抖、语音控制等。







在这段时间的体验里，我用的最多的功能是 Max TimeWarp 移动延时功能。TimeWarp 不是一个新特性，在之前的 HERO7 当中就已经内置，这一功能可根据动作、场景检测和光线调节速度，全程几乎不需要手动操作，因此具有门槛低、易上手、效果好等优点，这也使它成为我最喜欢的功能：与匀速线性视频录制相比，存在变速、快速移动的移动延时视频往往更能抓住观众的眼球，趣味性也更强一些。





拍摄时只需要拿稳 GoPro Max，然后边走边拍即可。需要注意的是，在拍摄时最好找准拍摄主体，可以是建筑物、人等等，然后对准 TA 拍摄，中途可以稍微转动相机来获得视角的变化或者为转场制造时机，常见的视角变化为从上到下或者从下到上，从左到右或从右到左，而在接入第二段视频时就可以按照相同的方向来完成转场。





我在兰卡威的一个小岛分别用 iPhone 11 Pro 和 GoPro Max TimeWarp 同时拍摄了一段延时视频，GoPro Max 无论是在画面、防抖、视野等方面都有着压倒性的优势。反观 iPhone 11 Pro，虽然超广角稍微比广角广一些，但在 Max SuperView 焦段面前还是抬不起头，此外 iPhone 11 Pro 拍摄的移动延时视频会出现明显的闪烁问题，这是由于光线的变化，手机曝光参数不一致或者不够平滑导致的。









值得一提的是，进入小岛的小道是由许多漂浮在水上的小道组成的，所以我在一边走动一边拍摄这段视频时，根本无法走稳，几乎是全程左摇右晃拍完的。但 GoPro Max 的 Max HyperSmooth 防抖还是发挥了应尽的作用，视频中几乎看不出来一丝摇晃的感觉。





点击这里查看对比视频（有压缩）





单镜头的 HERO 模式给 GoPro Max 带来了什么？我认为它向那些寻求「鱼与熊掌兼得」的人提供了一种新的选择。







全景相机固然新鲜，但后期编辑、社交分享等难题仍然是挡在现实面前的「大山」。当最初购买相机的热情被复杂的素材编辑，或者社交平台不支持等问题消耗殆尽时，人们就会开始怀疑最初下订单的决定。GoPro Max 的单镜头 HERO 模式给了这部分群体「退路」，他们可以选择熟悉的广角平面视野继续创作。





但就像二合一笔电一样，这种「鱼与熊掌兼得」的做法往往也意味着牺牲。





对于看重视频或者照片成像素质的专业用户来说，GoPro Max 的单镜头 HERO 模式可能没有 GoPro HERO8 Black 来的香，后者能够拍摄 12MP+SuperPhoto 的平面照片，以及最高 4K 60 帧的平面视频，这让最高只有 5.5MP（平面照片）和 1440p 60 帧（平面视频）拍摄能力的 GoPro Max 有些黯然失色。







此外，单镜头 HERO 模式虽然支持两个镜头切换使用，但必须停止录制后才能切操作，这一点稍显不太人性化，毕竟如果你经常录制 Vlog 的话，通过切换镜头来转换视角的操作可能会比较频繁。如果每次都要经过「暂停>切换>录制」的流程，难免会让人觉得繁琐。







360° 全景的自我救赎





GoPro Max 最高支持拍摄 5.6K 30 帧全景视频，以及 1660 万像素全景照片，参数基本和 GoPro Fusion 差不多，但 GoPro Max 用上了 GP1 处理器，而且还使用了更为高效的 H.265 编解码器。





但我认为对于大部分普通用户来说，「画质」可能并不是最主要的决定性因素，「画面内容」才更为重要：一段分辨率可能只有 720p 的炫酷极限运动视频，一定要比那些使用 8K 相机拍下的家常琐事来的精彩，也更能引起转发。所以如何使用手中的全景相机拍出一段能刷爆朋友圈的视频（而且操作性要越低越好）可能才是重头戏。







可惜的是，与传统的平面视频相比，全景视频固然有着更新鲜的视角和可玩性，但如何传播成了难题，目前国内大部分社交平台都不支持全景视频/图片的分享。当你撑着滑雪板拍下了一段段精彩的全景视频，但却发现无法分享到社交平台，只能「孤芳自赏」时，挫败感可能会比成就感来的更加猛烈。





如何解决这一问题？GoPro Max 给出的答案是将全景视频转换为平面视频，依靠的是 GoPro App 上的「调整画面」工具。







当你将 GoPro Max 拍摄的全景素材导入到 GoPro App，可以启用「调整画面」工具，通过在视频中添加「关键帧」来实现视角的移动，这样的做法比之前 GoPro Fusion 所使用的 OverCapture 更好用的原因在于，它不需要依赖手机陀螺仪的转动来寻找视角，更多的是通过手指的拖动，只需要在动作的开始和结尾添加标记（关键帧）即可实现流畅的转场或者视角切换，而且还能模拟流畅的运镜效果。









GoPro App 上的工具还适用于全景照片，通过拖动屏幕来转换视角就可以将一张全景照片转变为类似于「小王子星球」视角的「行星照片」。







最后





运动相机不温不火的另一面是手机行业的如日中天。





手机为何能流行起来，不就是抓住了人们不愿意「折腾」的想法吗？打开相机应用，按下快门键，一张曝光、色彩、白平衡还不错的照片就自动生成了，而且应用商店还提供了各式各样的后期编辑 App 以及社交 App，这样几乎「一条龙式」的流程自动形成了某种天然屏障，使得运动相机、数码相机等产品被屏蔽在外。





如果想要吸引更多使用手机拍摄的潜在用户，充分吸收手机易用、隐蔽等优点就成为关键的一步，GoPro HERO7 模仿触屏手机而引入的滑动式操作就是一个例子。此外，视频直播、竖状构图拍摄、15 秒短视频拍摄等功能都是 GoPro 努力向手机看齐的尝试。







那么成功了吗？我觉得现在下定论可能还为时尚早。诸如屏幕不够大、不支持录制状态切换镜头、HERO 模式画质不佳等缺点仍然是 GoPro Max 的短板所在。





但就像我前面说过的，GoPro Max 是 GoPro 全景相机的一次全新开始，二合一的玩法进一步放大了可玩性。经过这次旅行之后，我开始考虑将它加入到「旅行必备设备」清单当中。





▎优点

结合了全景相机和平面运动相机玩法； 体积更小巧，功能更完善； 新加入的触控屏提高了操作独立性； 拾音效果提升明显





▎缺点

HERO 模式下画质有所缩水； 最深仅支持 5 米防水； GoPro 应用还有提升空间





编辑于 2020-03-05 14:17:16